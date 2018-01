FRANKFURT (Dow Jones)--Die Air-Berlin-Tochter Niki hat beim Bundesgerichtshof (BGH) Rechtsbeschwerde gegen die Verlegung seines Insolvenzverfahrens nach Österreich eingelegt. Damit erhalte die Entscheidung des Landgerichts Berlin vom Vortag, das die internationale Zuständigkeit dafür nicht Deutschland, sondern in Österreich liege, keine Rechtskraft, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Dienstag mit. Gleichzeitig werde er den Verkaufsprozess mit der IAG-Tochter Vueling weiter vorantreiben.

Das Landgericht Berlin hatte mit seiner Entscheidung am Montag einen Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 13. Dezember 2017 aufgehoben, wonach das Insolvenzverfahren in Deutschland stattfinden dürfe. Bis zu einer Entscheidung des BGH gelte dieser Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg, so Flöther. Das vorläufige Insolvenzverfahren in Deutschland habe weiter Bestand.

Niki werde aber voraussichtlich bis Ende der Woche Antrag auf Eröffnung eines sogenannten Sekundär-Insolvenzverfahrens in Österreich stellen, um eine geordnete Abwicklung der Niki Luftfahrt GmbH zu gewährleisten, die ihren Sitz in Wien hat.

Die Air-Berlin-Tochter hatte am 13. Dezember Insolvenz beantragt. Ende des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Niki zu großen Teilen an den British-Airways-Mutterkonzern IAG verkauft werden soll. Erwerben will IAG die Fluglinie für die spanische Tochter, den Billigflieger Vueling, für 36,5 Millionen Euro.

Vueling sei weiterhin an Niki interessiert und wolle den geplanten Kauf zum Erfolg bringen, so Flöther weiter. Vueling habe zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs von Niki bis zum Vollzug des Kaufvertrags eine Zwischenfinanzierung von bis zu 16,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Diese Finanzierung reiche aber nur für wenige Wochen.

January 09, 2018

