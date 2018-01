Leipzig (ots) -



Zum Jubiläum bekommt das MDR-Gesundheitsmagazin Besuch aus Australien - von Dr. Franziska Rubin, der langjährigen Moderatorin. Thematisch dreht sich am Donnerstag, 11. Januar, ab 21.00 Uhr im MDR-Fernsehen alles ums Herz.



Fast auf den Tag genau feiert "Hauptsache gesund" am Donnerstag Geburtstag. Am 12. Januar 1998 wurde das MDR-Magazin zum ersten Mal ausgestrahlt und gibt inzwischen seit 20 Jahren Tipps zum Gesundwerden und -bleiben. Bei der Jubiläumsausgabe dabei ist auch Dr. Franziska Rubin, die 17 Jahre lang das Gesicht des Ratgeberformats war, bis sie 2015 mit der Familie nach Australien auswanderte. "Ich freue mich, dass Franziska mein Gast in der Geburtstagssendung ist", sagt Dr. Carsten Lekutat, der die Sendung seit 2015 moderiert. Gemeinsam werden sie nicht nur über unvergessliche, bewegende und kuriose Momente aus 20 Jahren "Hauptsache gesund" plaudern. Als Expertin für Naturheilkunde gibt Dr. Rubin auch praktische Tipps bei Herz-Problemen, denn um dieses Organ geht es vor allem in der Jubiläumssendung. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit einem Patienten, den "Hauptsache gesund" beim monatelangen Warten auf ein Spenderherz begleitet hat.



Fakten und Zahlen zu 20 Jahren "Hauptsache gesund"



Die Jubiläumssendung ist die 875. Ausgabe des Ratgebers. Das Gesundheitsmagazin wird jeden Donnerstag bundesweit in durchschnittlich etwa einer halben Million Haushalte eingeschaltet. Auch die Resonanz nach den Sendungen ist groß. In 20 Jahren hat die Redaktion ca. 30.000 E-Mail-Anfragen beantwortet. Das "Hauptsache gesund"-Internetangebot (www.mdr.de/hauptsache-gesund) verzeichnet pro Monat durchschnittlich 125.000 Zugriffe. Seit 2004 gibt die Redaktion ein Begleitheft zur Sendung heraus. Seitdem wurden 164 Einzelausgaben gedruckt - alles in allem rund drei Millionen Exemplare.



"Hauptsache gesund" ist nicht nur bei den Zuschauern beliebt, sondern auch in Medizinerkreisen anerkannt. Die Sendung wurde mit zehn Journalistenpreisen ausgezeichnet, unter anderem von der Deutschen Diabetes-Stiftung, dem Forum Besser Hören und der Deutschen Rheuma-Liga.



Vor der Jubiläumssendung am Abend sind die beiden TV-Ärzte Carsten Lekutat und Franziska Rubin bereits im Nachmittagsprogramm auf Stippvisite bei "MDR um 4" und haben jede Menge Gesprächsstoff mitgebracht: Beide sind mit aktuellen Bühnenprogrammen zum Thema Medizin auf Tournee und haben mehrere Bücher veröffentlicht. Sie sind beide Hundenarren und haben beide nur Töchter.



