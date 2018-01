Infineon will mit dem chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu zusammenarbeiten, um neue Technologien für das autonome Fahren zu entwickeln. Auch der Zulieferer Continental hat bereits eine Zusammenarbeit angekündigt.

Der Halbleiterhersteller Infineon will mit dem chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu beim autonomen Fahren zusammenarbeiten. Wie die Bayern am Dienstag mitteilten, schließen sie sich der 2017 gestarteten Plattform der Chinesen an. Baidu bringe in die Partnerschaft seine Kompetenz in künstlicher Intelligenz und beim autonomen Fahren ein, Infineon seine Expertise in der Automobilelektronik, etwa bei Mikrocontrollern oder Radar- und Lidar-Sensorchips. Rund 100 Entwickler aus der Branche hätten sich dem Programm angeschlossen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...