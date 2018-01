Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bürovermietungsmarkt in Frankfurt hat 2017 ein Rekordvolumen verzeichnet, das aber nicht durch Brexit-Verlagerungen getrieben wurde. Erstmals wurde mit 711.000 Quadratmetern (m2) die 700.000er Marke und zugleich der alte Spitzenwert aus dem Jahr 2000 (697.000) übersprungen. Davon haben nach Schätzungen des Maklerhauses Jones Long LaSalle (JLL) aber lediglich 25.000 bis 30.000 m2 direkten Brexit-Bezug, also weniger als 5 Prozent.

Es habe zwar seit dem britischen EU-Ausstiegsvotum im Juni 2016 eine erste verhaltene Ansiedlungs- und Erweiterungswelle gerade durch ausländische Banken und Finanzdienstleister gegeben. Doch Frankfurt sei nicht das einzige Ziel für Standortverlagerungen gewesen.

Mit weiterer Klarheit über die Modalitäten des EU-Ausscheidens Großbritanniens könnte es zu einer Belebung kommen. Den ersten Schwung habe Frankfurt, auch wegen der deutschlandweit noch recht hohen Leerstandsquote, gut aufnehmen können. Auch für weitere Anmietungen durch brexit-bedingte Umzüge gelte dies.

Noch Platz für Brexit-Banker

Frankfurt verfüge durchaus noch über Reserven, auch im Bankenviertel, wenngleich das Angebot an erstklassigen Flächen zuletzt geschrumpft sei. Gut gefüllt sei indes die Bau-Pipeline, so JLL. Kamen im Vorjahr 88.000 m2 ins Angebot, dürften es in diesem und kommenden Jahr geschätzt 140.000 und 307.000 werden.

Stadtweit sanken die Leerstände nach JLL-Erhebungen 2017 auf 7,6 Prozent entsprechend 887.000 m2 von 9,1 Prozent im Vorjahr. 2018 dürfte der Wert weiter auf 6,8 Prozent zurückgehen. Die Nachfrage sorgt auch für anziehende Preise: bei den Durchschnittsmieten mit 9 Prozent auf 21,03 Euro je m2 etwas deutlicher als in der Spitze mit 3 Prozent auf 38,00 Euro. Dabei werden die Eigentümer selbstbewusster und sind weniger zu Anreizen wie Freimonate, Umbau- und Umzugshilfen etc bereit, so die Makler.

Hinter den Erwartungen zurückbleiben weiter Anmietungen durch Fintech-Firmen, während sich das Vertragsvolumen bei Anbietern von Business- und sogenanntem Co-Working-Centern auf 46.000 m2 verfünfzehnfacht habe. Die größten Mietabschlüsse gehen auf die Deutsche Bundesbank (44.000 m2) mit Ausweichquartieren für die Sanierung ihrer Zentrale am Diebsgrund und die Deutsche Bahn (85.000 m2) zurück.

Mega-Deal Tower 185

Bei den Investments stand mit deutlichem Abstand der Verkauf des Tower 185 an Fonds der Deka-Gruppe für 775 Millionen Euro an der Spitze. Mit einem 2-prozentigen Rückgang beim Gesamtvolumen 2017 auf 7,1 Milliarden verlor Frankfurt allerdings seinen Spitzenplatz an Berlin. Dort wechselten Gewerbeimmobilien für 7,7 Milliarden (plus 56 Prozent) den Eigentümer. Deutschlandweit waren es laut JLL 56,8 Milliarden Euro, ein Plus von 7 Prozent, womit der Transaktionsrekord von 2015 um 1,7 Milliarden übertroffen wurde.

Investoren sehen sich aber wegen deutlich gestiegener Kaufpreise, aber moderater anziehenden Mieten mit sinkenden Renditen konfrontiert. Für Frankfurt verringerten sich diese bei Büroimmobilien 2017 auf 3,25 Prozent von 3,8 bzw 4,35 in den Jahren 2016 bzw 2015.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/smh/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2018 07:07 ET (12:07 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.