Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.747,00 +0,01% +2,65% Euro-Stoxx-50 3.628,53 +0,33% +3,56% Stoxx-50 3.255,03 +0,41% +2,43% DAX 13.398,66 +0,23% +3,72% FTSE 7.729,99 +0,44% +0,55% CAC 5.521,17 +0,62% +3,93% Nikkei-225 23.849,99 +0,57% +4,77% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,89 +13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,06 61,73 +0,5% 0,33 +2,7% Brent/ICE 67,88 67,78 +0,1% 0,10 +1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.314,36 1.320,90 -0,5% -6,54 +0,9% Silber (Spot) 17,01 17,14 -0,7% -0,13 +0,5% Platin (Spot) 962,75 973,00 -1,1% -10,25 +3,6% Kupfer-Future 3,23 3,21 +0,5% +0,02 -1,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften am Dienstag zunächst mehr oder weniger auf der Stelle treten. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich kaum verändert. Am Montag hatten S&P-500 und Nasdaq-Composite im Verlauf zwar neue Rekordstände erreicht und mit kleinen Aufschlägen geschlossen, der Dow-Jones verbuchte jedoch ein kleines Minus.

Händler sprechen eher von einer Verschnaufpause der Märkte als von einem Ende der Rally. Die Voraussetzungen für weitere Kursgewinne seien noch immer gegeben. Sowohl in den USA als auch in vielen anderen Ländern waren die jüngsten Konjunkturdaten überwiegend gut ausgefallen, was für einen weltweiten Wirtschaftsaufschwung spricht, wie er seit der Finanzkrise im Jahr 2008 nicht mehr vorgekommen war.

In den USA sind für Dienstag keine Konjunkturdaten angekündigt. Dort warten die Anleger gespannt auf die Verbraucherpreise, die am Freitag veröffentlicht werden sollen. Die Inflation ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

Unter den Einzelwerten an der Börse dürften Seagate abermals gesucht sein. Die Aktie hatte am Montag schon um über 7 Prozent zugelegt, nachdem bekannt geworden war, dass der Festplattenhersteller vor einigen Jahren in Technologie für Kryptowährungen investiert hatte und sich diese Investition nun auszahlt. Nach Börsenschluss am Montag veröffentlichte Seagate eine Umsatzprognose für das laufende zweite Geschäftsquartal, die über den Erwartungen der Analysten lag und die Aktie weiter nach oben tragen dürfte. Vorbörslich steigen Seagate um 3,3 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Rally an den europäischen Aktienmärkten geht am Dienstag weiter. Gestützt wird die Stimmung von guten Wirtschaftsdaten zur deutschen Industrieproduktion. Trotz der guten Daten gibt der Euro etwas nach. Besonders gefragt sind zyklische Rohstoffaktien, auch vor dem Hintergrund der gestiegenen Ölpreise. Ihr Index steigt um 1,1 Prozent. Im DAX steigen RWE um 2,6 Prozent. Das Broker-Haus Bernstein sieht bei dem Versorger überdurschnittliche Kurschancen. Im MDAX liegen Salzgitter mit Plus 2,8 Prozent an der Spitze, Händler verweisen auf eine Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe. Bei den am frühen Montagabend veröffentlichten vorläufigen Zahlen von Beiersdorf (-0,2 Prozent) hebt Goldman Sachs das starke organische Wachstum im vierten Quartal hervor. Es sei von beiden Unternehmensbereichen - Pflege und Klebstoffe - getragen worden. Allerdings sei das höhere Wachstum in diesen Bereichen bereits in Kursgewinne umgesetzt worden. Die Analysten von JP Morgan bemerken zu den Zahlen, dass der Gewinn wohl deutlich unter den Erwartungen ausgefallen ist. Der Telekom- und Kabelkonzern Altice (+8 Prozent) will sein US-Geschäft abspalten, an dem er bislang eine Mehrheitsbeteiligung hält. Darüber hinaus hat Altice USA ein Aktienrückkaufprogramm von 2 Milliarden Dollar genehmigt. British American Tobacco (+1,3 Prozent) rechnet wegen der kürzlich verabschiedeten US-Steuerreform mit einer sechsprozentigen Steigerung beim Gewinn je Aktie im Jahr 2018. Der britische Einzelhändler Morrison (+3,4 Prozent) hat im Weihnachtsgeschäft Marktanteile dazugewonnen. Dies wird nach zuletzt teils enttäuschenden Zahlen der Wettbewerber positiv gewertet. Im Fahrwasser geht es mit Sainsbury um 1,5 Prozent aufwärts, für Marks & Spencer um 3,3 Prozent. Tesco notieren dagegen 1,4 Prozent schwächer. Als stark werden die Zahlen des Bauzulieferers und Spezialchemieherstellers Sika (+1,7 Prozent) aus der Schweiz gewertet. In Belgien steigen Ablynx nach dem abgelehnten Übernahmegebot von Novo Nordisk weiter um 10 Prozent auf 33,88 Euro. Der Markt spekuliert hier auf ein höheres Gebot bzw einen möglichen Übernahmekampf. Novo Nordisk bietet bislang 28 Euro je Aktie. Im TecDAX geht es für Nordex um 6 Prozent nach oben. Der Windanlagenbauer hat neue Großaufträge gemeldet. Eine Gewinnwarnung drückt den Kurs des Bau- und Maschinenbaukonzerns Bauer um 8,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Mo, 17:35 % YTD EUR/USD 1,1928 -0,32% 1,1967 1,1976 -0,7% EUR/JPY 134,39 -0,41% 134,94 135,43 -0,7% EUR/CHF 1,1720 +0,16% 1,1701 1,1695 +0,1% EUR/GBP 0,8811 -0,16% 0,8825 1,1334 -0,9% USD/JPY 112,67 -0,09% 112,77 113,09 +0,0% GBP/USD 1,3536 -0,18% 1,3560 1,3570 +0,2% Bitcoin BTC/USD 14.880,15 +1,13% 15.108,00 14.761,73 3,59

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die meisten wichtigen Börsen der Region legten zu, auch wenn die Aufschläge meist moderat ausfielen. In Tokio ließ der festere Yen die Kurse von den Tageshochs zurückkommen. Auslöser war, dass die Bank of Japan 5 Prozent weniger Anleihen zurückkaufte als erwartet, was als erstes Zeichen für eine leichte Straffung der Geldpolitik verstanden wurde. Daraufhin fiel der Dollar von über 113 auf 112,60 zurück und erholte sich zuletzt davon auch nur bis auf 112,75. In Seoul zog die schwergewichtete Samsung-Aktie mit einem Minus von 3,1 Prozent den Kospi knapp in negatives Terrain. Anleger zeigten sich hier enttäuscht von den Unternehmensprognosen für das vierte Quartal, die schwächer als erwartet ausgefallen sind. Dennoch wird Samsung das beste Ergebnis seiner Geschichte ausweisen. In Hongkong profitierte die Aktie des Börsenbetreibers vom Höhenlauf der Börse. Sie rückte um 1,9 Prozent auf ein Zweieinhalbjahreshoch vor. In Taiwan schloss Schwergewicht Taiwan Semiconductor wenig verändert. Dagegen verloren Largan 4,7 Prozent, nachdem JP Morgan das Kursziel des Linsenspezialisten in Gefolge eines schwachen Dezember-Umsatzes gesenkt hatte. Leicht aufwärts ging es in Australien, wo Banken-, vor allem aber Rohstoffwerte stützten, letztere auch mit Unterstützung der zuletzt gestiegenen Ölpreise. So rückten etwa BHP Billiton um 1,7 Prozent vor und Oil Search um 1 Prozent. Woodside Petroleum gewannen 0,8 Prozent, obwohl die Citigroup in Frage stellt, ob das Unternehmen sein Produktionsziel für 2017 erreicht hat, nachdem es im Dezember bei einem Gasexportprojekt zu Ausfällen gekommen war. Ähnlich wie Aktien rückt auch der Ölpreis gegenwärtig stetig vor. Für ein Fass Brent werden 68,10 Dollar bezahlt, ein Aufschlag von 0,5 Prozent. Ein treibender Faktor ist das eisige Wetter in vielen Teilen Nordamerikas. Der Goldpreis gab etwas nach auf 1.317 Dollar je Feinunze.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen tendieren am Dienstagvormittag uneinheitlich. Allgemein ist zu beobachten, dass nach einem ruhigen Jahresstart langsam wieder die Emittenten an den Markt zurückkehren. Bei den Staatsanleihen sind Österreich und die Niederlande am Primärmarkt aktiv, hohe Fälligkeiten dieser Schuldner sprechen nach Einschätzung der Commerzbank für eine gute Nachfrage. Gute Nachfrage ist auch bei den Unternehmensanleihen zu beobachten. So war Vonovia zum Wochenstart aktiv, die Nachfrage übertraf das Angebot dabei um das Vierfache.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Hochtief-Töchter mit Großauftrag zum Ausbau des Flughafens Denver

Die beiden nordamerikanischen Hochtief-Tochtergesellschaften Turner Construction und Flatiron Construction sollen einen Teil des geplanten Ausbaus am Flughafen von Denver übernehmen. Stadt und County von Denver vergaben ein Teillos mit einem Volumen von bis zu 700 Millionen US-Dollar an die Arbeitsgemeinschaft der Hochtief-Gesellschaften.

Boomendes Weihnachtsgeschäft in England hilft Aldi und Lidl

Die Briten haben sich die Weihnachtskauflaune nicht von wirtschaftlichen Sorgen verderben lassen. Davon haben auch die beiden deutschen Discounter Aldi und Lidl profitiert. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Kantar wurde in den zwölf Wochen per Ende Dezember die Rekordsumme von gut 1 Milliarde Pfund für Lebensmittel ausgeben.

Beate Uhse erhält Massedarlehen von rund 2,7 Millionen Euro

Der insolvente Erotikartikel-Händler Beate Uhse erhält von der Prime Capital Debt SCS SICAV-FIS Robus Recovery Sub-Fund ein Massedarlehen von rund 2,7 Millionen Euro. Beate Uhse befindet sich derzeit in einem vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Der vorläufige Sachwalter und der Gläubigerausschuss hätten der Aufnahme des Massedarlehens zugestimmt, erklärte Beate Uhse.

