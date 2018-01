Köln - Der Sauren Stable Absolute Return (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y) erzielte im Dezember eine erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 0,3%, so die Experten von Sauren.Auf Gesamtjahressicht habe der Sauren Stable Absolute Return einen Wertzuwachs in Höhe von 1,9% verbucht.Im Segment der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds habe der von Moni Sternbach verwaltete Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative Fund (ISIN IE00BWBSF561/ WKN A2AFB4) im Dezember einen Wertrückgang in Höhe von 1,2% hinzunehmen gehabt. Der von Léopold Arminjon verantwortete Lazard European Alternative Fund (ISIN IE00BD5VYW86/ WKN A2DH3R) habe ebenfalls eine Wertminderung verbucht und um 0,3% nachgegeben.

