NewVoiceMedia, ein weltweit tätiger Anbieter von Technologien für den Inside Sales und Contact-Center, mit denen Unternehmen ihren Service verbessern können, hat mit Dennis Fois ab sofort einen neuen Chief Executive Officer. Das gab der Vorstand heute bekannt. Fois wird NewVoiceMedia durch die nächste Wachstumsphase führen. Das Unternehmen möchte seinen Umsatz bis 2020 verdoppeln.

"Ich freue mich sehr, dass Dennis Fois als neuer CEO von NewVoiceMedia unser wachsendes Unternehmen führen wird", so Guy Dubois, Vorstandsvorsitzender von NewVoiceMedia. "Mein Dank gilt auch Jonathan Gale. Er hat NewVoiceMedia von Anfang an begleitet und durch sein Engagement vom kleinen Unternehmen mit Sitz im englischen Basingstoke zu einem weltweit tätigen Anbieter von Cloud-Technologien mit Kunden in Europa, Nordamerika und im Asien-Pazifik-Raum gemacht, das heute Niederlassungen in den USA, Polen, Deutschland, Australien und im Vereinigten Königreich hat. Unter seiner Leitung haben sich die Umsätze verzehnfacht. Durch das starke globale Wachstum wurde NewVoiceMedia von Gartner als Leader im Magic Quadrant for Contact Centre as a Service in Westeuropa eingestuft."

Fois übernimmt die weltweite Verantwortung für ein Unternehmen, dessen Chancen gut stehen, eine international führende Position in einem Markt einzunehmen, der eine Wachstumsrate von über 20 aufweist und dem bisher ein klar führender Anbieter fehlt.

NewVoiceMedia hat über 700 Kunden auf sechs Kontinenten, darunter Paysafe, FCR Media, Ebury, WorldRemit, Funding Circle, Kingston University, Lumesse, Vax, FlixBus, JustGiving und die Canadian Cancer Society. Das Unternehmen wurde außerdem in der Forbes Cloud 100 positioniert, einer jährlich erscheinenden Liste der 100 international führenden privaten Cloud-Unternehmen.

"Dennis Fois verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen internationale Führungsstrategie, Vertrieb und Marketing in der Technologie- und Finanzbranche," weiß Guy Dubois. "Vor seiner Ernennung zum CEO bei NewVoiceMedia war Fois als CEO beim Customer-Engagement-Software-Provider Rant Rave tätig, wo er die Marke erfolgreich etabliert hat und den Umsatz und Gewinn des Unternehmens verdoppeln konnte. Dennis Fois kam vor einem Jahr zu NewVoiceMedia und ist seitdem intensiv an der Entwicklung der Firmenstrategie unseres Unternehmens beteiligt, dessen nächste Wachstumsphase nun beginnt."

Fois dazu: "Ich freue mich über meine neue Aufgabe bei NewVoiceMedia und möchte mich beim Vorstand für die Chance und das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Unser Unternehmen ist schnell und erfolgreich gewachsen. Zu verdanken haben wir das unserem Engagement für unsere Kunden. Wir möchten, dass sie ihren Vertrieb optimieren und einen besseren, persönlicheren Austausch mit Kunden bieten können. Wir sind in einem Multi-Milliarden-Dollar-Markt tätig, der zunehmend auf Cloud-Lösungen setzt. Wir bieten die einzig wirklich globale Plattform an, die die Anforderungen von Vertriebs- und Service-Teams erfüllt. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Produktdifferenzierung, unsere betrieblichen Abläufe, den Ausbau unseres bereits jetzt beeindruckenden Wachstums und natürlich unseren wachsenden Kundenstamm und den Erfolg jedes Kunden."

