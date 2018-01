Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt unerwartet

Die Arbeitslosenquote des Euroraums hat sich im November unerwartet verringert. Nach Mitteilung von Eurostat sank sie auf 8,7 (Vormonat: 8,8) Prozent. Das war der niedrigste Stand seit Januar 2009. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine unveränderte Quote prognostiziert. Laut Eurostat waren im November 14,263 Millionen Männer und Frauen im Euroraum arbeitslos. Gegenüber dem Vormonat verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen um 107.000, gegenüber November 2016 um 1,561 Millionen.

Unicredit sieht Aufwärtsrisiko für deutsche BIP-Prognose

Unicredit sieht nach starken Produktions- und Außenhandelsdaten für November Aufwärtsrisiken für die Prognose des deutschen Wirtschaftswachstums 2017. "Wir erwarten 2,2 Prozent Wachstum, aber nach den unerwartet guten Daten an diesem Morgen haben sich die Aufwärtsrisiken erhöht", schreibt Volkswirt Andreas Rees in einem Kommentar. Er fügt hinzu: "Ein Plus von 2,3 Prozent ist inzwischen eine reale Möglichkeit."

Nachfrage nach EZB-Liquidität bei Wochentender unverändert

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) ist beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft nahezu unverändert gewesen. Wie die EZB mitteilte, wurden 3,007 Milliarden Euro zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 36 Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 97 Millionen Euro mehr Liquidität - der Tender in der Vorwoche hatte ein Volumen von 2,910 Milliarden Euro.

Umfrage sieht große Koalition im Stimmungstief

Vor dem Hintergrund der laufenden Sondierungsverhandlungen befinden sich die Parteien der großen Koalition bei den Bürgern nach einer neuen Umfrage in einem Stimmungstief. Im aktuellen Insa-Meinungstrend verlieren CDU/CSU demnach einen Punkt auf 31,5 Prozent, während die SPD bei 19,5 Prozent bleibt, berichtete die Bild-Zeitung. Eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD käme damit zusammen nur noch auf 51 Prozent. "Die Parteien der GroKo unterbieten ihr schlechtes Bundestagswahlergebnis", sagte Insa-Chef Hermann Binkert. "Sie verlieren noch einmal 3,4 Punkte."

Hofreiter: Klimaziel für 2020 wäre bei entsprechenden Anstrengungen

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter ist Darstellungen aus den Reihen von Union und SPD entgegen getreten, das deutsche Klimaziel für 2020 sei ohnehin nicht mehr einzuhalten. "Das Erreichen der Klimaziele wäre schwierig geworden, aber machbar", sagte Hofreiter am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Allerdings hätte man dazu damit anfangen müssen, die schmutzigsten Kohlekraftwerke abzuschalten.

Nahles wirft Union "Durchstechereien" vor

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat CDU und CSU vorgeworfen, bei den Sondierungen Zwischenstände an die Presse zu geben. Es sei sehr ärgerlich, "dass es Durchstechereien gegeben hat", sagte Nahles am Dienstag zu Beginn der dritten Sondierungsrunde zwischen Union und Sozialdemokraten. Das müsse aufhören, forderte die SPD-Politikerin. Am Vorabend war durchgesickert, dass Union und Sozialdemokraten angeblich das Klimaziel 2020 aufgeben wollen. Es handelte sich zwar nur um das Statement einer der Unter-Arbeitsgruppen, gleichwohl sorgte die Meldung für einigen Wirbel sowie für Kritik von Grünen, Linken und Umweltschützern.

DIW: Große Koalition sollte Klimaziel nicht aufgeben

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat Kritik an der angeblichen Absicht von Union und SPD geübt, bei einer erneuten großen Koalition nicht länger am Klimaschutzziel 2020 festzuhalten. "Das Klimaziel sollte nicht aufgegeben werden und wäre durchaus noch erreichbar - wenn auch mit großen Anstrengungen", sagte DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert. "Alte und ineffiziente Kohlekraftwerke sollten sofort vom Netz genommen werden, zudem muss eine Verkehrswende heute eingeleitet werden und der Gebäudeenergieeinsatz vermindert werden", verlangte sie.

Karlsruhe untersagt Abschiebung von türkischem Extremisten in die Türkei

Das Bundesverfassungsgericht hat die Abschiebung eines türkischen Islamisten in die Türkei vorerst gestoppt. Wegen der "politischen Situation" in der Türkei müsse das zuständige Gericht zuvor dort drohende Foltergefahren aufklären und die Zusicherung der türkischen Behörden einholen, dass dem Mann keine Folter oder unmenschliche Haftbedingungen drohten, heißt es in einem am Dienstag in Karlsruhe veröffentlichtem Beschluss. (Az. 2 BvR2259/17)

Frankfurter Büromarkt mit Rekordjahr auch ohne Brexit-Schub

Der Bürovermietungsmarkt in Frankfurt hat 2017 ein Rekordvolumen verzeichnet, das aber nicht durch Brexit-Verlagerungen getrieben wurde. Erstmals wurde mit 711.000 Quadratmetern (m2) die 700.000er Marke und zugleich der alte Spitzenwert aus dem Jahr 2000 (697.000) übersprungen. Davon haben nach Schätzungen des Maklerhauses Jones Long LaSalle (JLL) aber lediglich 25.000 bis 30.000 m2 direkten Brexit-Bezug, also weniger als 5 Prozent.

Juncker will Polen keine Fördergelder kürzen

Im Streit um die Rechtsstaatlichkeit und die Aufnahme von Flüchtlingen hat sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dagegen ausgesprochen, Polen die milliardenschweren Fördergelder zu kürzen. Er wolle "keine wilden Drohungen ausstoßen", sondern "vernünftig" mit der polnischen Seite reden, sagte Juncker im Interview mit dem ARD-Europamagazin. Am Dienstag reist der neue polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zu einem Gespräch mit Juncker nach Brüssel.

Polens Regierungschef entlässt Außen- und Verteidigungsminister

Der neue polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki hat Außenminister Witold Waszczykowski und Verteidigungsminister Antoni Macierewicz entlassen. Auch Umweltminister Jan Szyszko werde abgesetzt, teilte die Regierung in Warschau am Mittwoch offiziell mit. Neuer Verteidigungsminister soll demnach der ehemalige Innenminister Mariusz Blaszczak werden, neuer Chefdiplomat der bisherige Vize-Außenminister Jacek Czaputowicz.

Nord- und Südkorea vereinbaren Wiedereinrichtung von Militär-Hotline

Nord- und Südkorea haben sich auf die Wiedereinrichtung einer direkten militärischen Telefonverbindung geeinigt. Während der Gespräche zwischen den beiden koreanischen Staaten am Dienstag habe der Norden mitgeteilt, dass eine im westlichen Teil der Grenze liegende Verbindung wieder freigeschaltet worden sei, sagte der südkoreanische Vize-Vereinigungsminster Chun Hae Sung zu Journalisten in Seoul. Die südkoreanische Seite habe entsprechend angekündigt, die militärische Telefonverbindung ab Mittwochmorgen wieder zu nutzen.

Damaskus: Israelische Armee greift Ziele in Syrien an

Die israelische Armee hat in der Nacht zum Dienstag nach Angaben des syrischen Militärs mehrere Ziele in Syrien angegriffen. Israel habe mehrere Luft- und Raketenangriffe vorgenommen, teilte die syrische Armee mit. Vor allem in der Nähe eines Militärstützpunktes habe es Sachschäden gegeben. Wo sich der Stützpunkt befindet, wurde nicht mitgeteilt. Die israelische Luftwaffe schoss den Angaben zufolge "mehrere Raketen" auf die Gegend von Kutaife nordöstlich von Damaskus. Das syrische Militär habe den Angriff erwidert und dabei ein israelisches Flugzeug "getroffen".

Über 170 Festnahmen bei Einsatz gegen Mafia in Deutschland und Italien

Bei einem Großeinsatz der Polizei gegen die kalabrische Mafia hat es in Italien und Deutschland insgesamt mehr als 170 Festnahmen gegeben. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen wurden am Dienstag elf mutmaßliche Mitglieder der Mafiaorganisation 'Ndrangheta festgenommen, wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilte. Die Tatverdächtigen im Alter von 36 bis 61 Jahren stehen im Verdacht, als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung schwere Straftaten, wie Erpressung und Geldwäsche begangen zu haben.

BRASILIEN

Brasilien Einzelhandelsumsatz Nov +0,7% gg Vm; +1,1% gg Vj

SCHWEIZ

SNB: Währungsreserven Dez 743,9 Mrd CHF

SNB: Währungsreserven betrugen im Nov 738,1 Mrd CHF

