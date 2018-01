SAN DIEGO, 9. Jan. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE:6554) und globaler Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gibt die Markteinführung eines neuen Bioinformatik-Werkzeugs bekannt, das Forschern das Verständnis von Kombinationseffekten bei Arzneimitteln erleichtert. CrownSyn ist jetzt als Zusatzfunktion für alle Studien zur Kombination von zwei Medikamenten, die von Crown Bioscience durchgeführt werden, verfügbar.

Kombinationstherapien können dabei helfen, die Wirksamkeit zu steigern, die Arzneimittelresistenz zu überwinden sowie die Toxizität zu verringern. Sie sind eine immer wichtiger werdende Behandlungsmethode für verschiedene komplexe Erkrankungen wie Krebs, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten, neurodegenerative, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. Um unseren Kunden bei der Untersuchung der Wirksamkeit der Kombination von zwei Medikamenten zu unterstützen, hat das Expertenteam aus Bioinformatikern von Crown Bioscience CrownSyn entwickelt. CrownSyn ist ein Werkzeug, mit dem Kunden Kombinationseffekte als synergistisch, antagonistisch und additiv visualisieren und charakterisieren sowie optimale Dosen für weitere Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien bestimmen können. CrownSyn macht Biologen gut validierte Berechnungsmethoden aus veröffentlichten Beiträgen leicht zugänglich.

CrownSyn ist mit den meisten experimentellen Designs kompatibel und liefert Dosis-Reaktions-Kurvendiagramme, Kombinationsindexdiagramme, Inhibitions-Heatmaps für Konzentrationskombinationen, 2D-Konturkarten und 3D-Antwort-Oberflächendiagramme. Diese Auswahl an grafischen Ausgaben erleichtert es den Kunden, wirksame Kombinationen auszuwählen, um ihre präklinischen Entwicklungsprogramme voranzubringen.

"Kombinationstherapien sind ein Eckpfeiler bei der Behandlung komplexer Erkrankungen wie resistenter und metastasierender Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten", sagte Laurie Heilmann, Chief Business Officer von Crown Bioscience. "CrownSyn ist der neueste Beitrag von CrownBio, um unseren Kunden dabei zu helfen, innovative Entwicklungsprogramme für Arzneimittel voranzutreiben, die darauf abzielen, diese komplizierten Erkrankungen mit Kombinationstherapien zu behandeln."

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche, kardiovaskuläre und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Jody BarbeauCrown Bioscience Inc.marketing@crownbio.com (mailto:marketing@crownbio.com)