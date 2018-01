Frankfurt - An der SGX Asiaclear in Singapur handelt der nächstfällige Eisenerz-Future auf einem 4-Monatshoch von knapp 77 USD je Tonne, so die Analysten der Commerzbank. Laut Einschätzung des australischen Ministeriums für Industrie, Innovation und Wissenschaft sei dies aber nicht nachhaltig.

