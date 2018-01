Frankfurt - Gold hat sich gestern dem festen US-Dollar entgegengestemmt und sein Preisniveau von rund 1.320 USD je Feinunze verteidigt, so die Analysten der Commerzbank. In Euro gerechnet habe Gold deshalb auf über 1.100 EUR je Feinunze zugelegt und ein 2-Monatshoch erreicht. Unterstützt worden sei der Goldpreis offenbar durch Zuflüsse in die Gold-ETFs von fast drei Tonnen, womit sich die Zuflüsse seit Jahresbeginn auf knapp sechs Tonnen belaufen würden.

