Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-09 / 13:33 *Noerr startet mit vier neuen Partnerinnen und einem neuen Partner ins neue Jahr* Berlin/München, 9. Januar 2018. Die Kanzlei Noerr hat zum 1. Januar 2018 fünf neue Equity-Partner ernannt, darunter vier Frauen. Aufgenommen in die Partnerschaft wurden Meike von Levetzow, Annette Pospich, Marlies Raschke, Dr. Bärbel Sachs und Dr. Ralph Schilha. Zu (Non-Equity-)Partnern ernannt wurden Dr. Michael Bergmann und JUDr. Pavol Rak, die künftig als Senior Counsel tätig sind. 18 Anwälte - darunter acht Frauen - ernannte die Kanzlei zu Associated Partnern, sechs weitere zu Counseln. "Unsere neuen Partnerinnen und Partner haben in den vergangenen Jahren mit ihrer exzellenten Arbeit dazu beigetragen, unsere starke Stellung im Premium-Segment weiter zu festigen", kommentiert Co-Sprecher Dr. Alexander Ritvay. "Mit den Ernennungen unterstreichen wir unseren Anspruch, Talenten in allen Praxisbereichen echte Karriereperspektiven zu eröffnen", ergänzt Co-Sprecher Dr. Tobias Bürgers "Darüber hinaus belegen wir erneut, dass bei Noerr eine Equity-Partnerschaft auch in Teilzeit möglich ist. Zwei der neuen Equity-Partner sind in unterschiedlichen Teilzeitmodellen tätig." *Die neuen Equity-Partner* *Meike von Levetzow* (41), Rechtsanwältin in Berlin. Die Spezialistin für komplexe Streitigkeiten im Bereich des Zivil-, Handels- und Gesellschaftsrechts sowie des Kartellschadensersatzes vertritt nationale und internationale Mandanten in Schiedsverfahren und vor staatlichen Gerichten. Im Fokus ihrer Tätigkeit stehen die Branchen Energie/Erneuerbare Energien, Handel und Finanzdienstleistungen. So vertritt sie ein brasilianisches Energieunternehmen vor Frankfurter Gerichten in einem 50-Mio.-Euro-Finanzierungsstreit. Ferner ist Meike von Levetzow als Schiedsrichterin in nationalen und internationalen Schiedsverfahren tätig, derzeit in Verfahren nach den Schiedsregeln der DIS und der ICC. Zudem berät und vertritt sie Mandanten im Bank- und Kapitalanlagerecht. Who's Who Legal hat sie als "Future Leader 2018" für Arbitration ausgezeichnet und das Handelsblatt als "Best Lawyer" Litigation. *Annette Pospich* (38), Rechtsanwältin in München/Düsseldorf. Annette Pospich ist Co-Leiterin der Noerr Real Estate Investment Group und berät nationale wie internationale Mandanten bei ihren Investments. Sie betreut schwerpunktmäßig Immobilientransaktionen im Einzelhandel sowie im Büro- und Hotelbereich. Neben der Transaktionsstrukturierung ist sie spezialisiert auf die rechtliche Optimierung von Bestandsportfolios. Zu ihren Mandanten zählen u.a. die Hamburger Redos-Gruppe sowie die Union Investment, die sie beide zuletzt im Rahmen des Erwerbs des sog. Bordeaux-Portfolios für einen neuen Spezial-AIF beriet. Darüber hinaus begleitete sie die Art-Invest bei zahlreichen Transaktionen sowie die Real I.S. bei der Akquisition eines Hotel- und Bürokomplexes in München. *Marlies Raschke* (41), Rechtsanwältin in Dresden. Die Spezialistin für Insolvenzrecht berät zu Fragen der Restrukturierung und Insolvenz sowie zu komplexen M&A-Transaktionen. Zu ihren nationalen und internationalen Mandanten zählen insbesondere Investoren und Insolvenzverwalter. So berät sie z.B. den Insolvenzverwalter der Q-Cells SE, Henning Schorisch, sowie den Insolvenzverwalter der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Prof. Dr. Lucas F. Flöther, zu verschiedensten Fragen des Insolvenzverfahrens. Zuletzt beriet sie u.a. die Schweizer VARO Energy beim Kauf der insolventen Schneider Mineralöl Meißen Gruppe und den taiwanesischen Sportflugzeughersteller AeroJones Aviation Technology beim Erwerb von Vermögensteilen der insolventen Flight Design. *Dr. Bärbel Sachs* (42), Rechtsanwältin in Berlin. Bärbel Sachs ist Expertin für deutsches und internationales Außenwirtschaftsrecht, einschließlich des Exportkontroll-, Investitions-, Zoll-, Embargo- und Finanzsanktionsrechts. Sie berät nationale und internationale Mandanten zu internen Trade-Compliance-Programmen sowie zur Aufbereitung komplexer Vorgänge in der Vergangenheit und begleitet Unternehmen bei Investitionsprüfungen vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Bärbel Sachs ist Mitherausgeberin eines Standardkommentars zum Außenwirtschaftsrecht und Autorin zahlreicher Veröffentlichungen in diesem Bereich. Juve, Who's Who Legal, Best Lawyers u.a. zählen sie zu den führenden Beratern im Außenhandelsrecht. *Dr. Ralph Schilha* (39), Rechtsanwalt in München. Der Gesellschaftsrechtsexperte berät nationale und internationale Konzerne sowie große Familienunternehmen im Aktien-, Konzern- und Kapitalmarktrecht sowie zu Hauptversammlungen. Einen weiteren Schwerpunkt seiner Tätigkeit bilden komplexe Umstrukturierungen sowie Themen der Corporate Governance, der Kapitalmarkt-Compliance und der Unternehmensmitbestimmung. Zu seinen Mandanten zählen unter anderem die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, die er bei der Umwandlung in eine KGaA begleitete und laufend zu aktien- und kapitalmarktrechtlichen Fragen sowie zur Durchführung der Hauptversammlungen berät. Außerdem hat er zuletzt einen führenden Spezialstahlhersteller sowie ein namhaftes Familienunternehmen bei komplexen Umstrukturierungen beraten. *Die neuen Senior Counsel* *Dr. Michael Bergmann *(42), Rechtsanwalt in Berlin. Der Experte für deutsches und europäisches Kartellrecht berät und vertritt nationale und internationale Mandanten in Kartell-, Missbrauchs- und Fusionskontrollverfahren des Bundeskartellamts und der Europäischen Kommission. Außerdem vertritt er seine Mandanten in Kartellschadensersatzverfahren und berät zur Kartellrechts-Compliance. So beriet er etwa die Deutsche Telekom AG bei der Übernahme von GTS Central Europe im europäischen Fusionskontrollverfahren und vertritt die Sonae Arauco Deutschland GmbH bei der Abwehr mehrerer Kartellschadensersatzklagen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im regulatorischen Telekommunikationsrecht. *JUDr. Pavol Rak* (40), Advokát in Bratislava. Pavol Rak ist Co-Leiter des Noerr-Büros in Bratislava und hat als Spezialist für Gesellschafts- sowie Arbeitsrecht eine Reihe nationaler und internationaler M&A- und Umstrukturierungsprojekte begleitet. Zudem ist er in der Slowakei ein profilierter Kartellrechtsspezialist und wird häufig mit der Vertretung in Verfahren beim slowakischen Kartellamt beauftragt. Mandatiert wird Pavol Rak regelmäßig von Unternehmen aus dem Einzelhandel oder aus der Automobilbranche und angrenzenden Branchen, u.a. war er für Volkswagen und Scheidt & Bachmann tätig. *Die neuen Associated Partner* *Katharina Domnick* (Berlin, Digital Business - Media), *Lucie Gerhardt* (Frankfurt, Litigation, Arbitration & ADR), *Dr. Kathrin Isabelle Hoger* (Frankfurt, Corporate/M&A), *Dr. Dominik Kloka* (Frankfurt, Capital Markets), *Dr. Julian von Lucius *(Berlin, Telecommunications), *Florian-Felix Marquardt* (Berlin, Tax & Private Clients), *Dr. Charlotte Sander* (Berlin, Employment & Pensions), *Dr. Barbara Schmitt-Lampe* (Düsseldorf, Litigation, Arbitration & ADR), *Dr. Clemens Schönemann* (Berlin, Real Estate Investment Group), *Michael Schuhmacher* (Frankfurt, Banking & Finance), *Pascal Schumacher* (Berlin, Telecommunications), *Felix Sedlmaier* (München, Litigation, Arbitration & ADR), *Dr. Petra Sedlmaier* (München, Litigation, Arbitration & ADR), *Dr. Johanna Siemonsen-Grauer* (Berlin, Litigation, Arbitration & ADR), *Janina Voogd *(München, Intellectual Property), *Wojciech Wasowicz* (Warschau, Litigation, Arbitration & ADR), *Konrad Zdanowiecki* (München, Digital Business - IT) und *Steve Zehden* (New York, Private Equity) *Die neuen Counsel* *Christian Garz* (Berlin, Tax & Private Clients), *Martin Gliewe* (Frankfurt, Employment & Pensions), *Valentina Nieß *(München, Intellectual Property), *Dr. So-Ang Park* (New York, Private Equity), *Stefan Renger* (Düsseldorf, Tax & Private Clients) und *Dr. Markus Zeibig* (Dresden, Real Estate Investment Group) Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien. *Matthias Schulte* PR-Manager / Assessor jur. Noerr LLP matthias.schulte@noerr.com *Ganz oben angekommen.* Noerr eröffnet in Hamburg. Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com [1]. Noerr LLP is a limited liability partnership registered under number OC349228, established under the laws of England and Wales, with its registered office at Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ. Noerr LLP is entered in the partnership register of the Amtsgericht Muenchen under PR 945. For further information, please refer to www.noerr.com [1]. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Noerr LLP Schlagwort(e): Unternehmen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 09, 2018 07:34 ET (12:34 GMT)