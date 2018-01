Die wichtigsten europäischen Indizes haben nach den anziehenden Gewinnen, die in den asiatischen Märkten zu verzeichnen waren, höhere Werte erreicht DAX® (DE30 in der xStation 5) könnte in absehbarer Zeit das Allzeithoch bei 13.500 Punkten erreichen RWE (RWE.DE) steigt bei der Eröffnung über 2% aufgrund einer Handelsempfehlung

Zusammenfassung:Die globalen Aktienmärkte haben seit Jahresbeginn vor allem aufgrund des Inflationsdrucks in Verbindung mit einer robusten globalen Wirtschaftsleistung stark zugelegt. Dies scheint eine perfekte Mischung für Aktien zu sein und deshalb sollte niemand überrascht werden, wenn es in den USA fast täglich zu neuen Rekorden kommt. Auf der anderen Seite argumentieren einige Experten, dass die Bewertung von US-Aktien nahe einem Wendepunkt stehen könnte. Auch wenn die Staatsanleihen extrem teuer sind und die Steuersenkungen in den USA umgesetzt wurden, scheinen die Aktienkäufer eher einer intuitiven Natur zu sein. Neben den Aktien könnten auch Rohstoffe anziehen. Beide Anlageklassen sollten den weit verbreiteten Optimismus an den weltweiten Märkten nutzen.

Der DE30 scheint gut positioniert zu sein, um seine hervorragende ...

