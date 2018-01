Gold wird meist als Absicherung bei Krisen und in sehr kritischen Situationen gesucht. Doch weshalb steigt der Goldpreis jetzt? Die großen Indizes notieren alle in Rekordnähe, die Konjunktur brummt wie schon lange nicht mehr. Was treibt das Edelmetall jetzt an und wie können Sie davon profitieren? Mehr dazu in dieser Sendung Zertifikate Aktuell. Patrick Kesselhut von der Commerzbank zu Gold-Nachfrage, Aussichten und den profitabelsten Produkten im Gespräch mit Moderatorin Johanna Claar.