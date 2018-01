Bern (ots) - Die Schweizer Reisekasse Reka konnte im Jahr 2017 im

Geschäftsfeld Ferien dank neuen und erneuerten Angeboten ihre Erträge

markant steigern. Im Geschäftsfeld der vergünstigten Zahlungsmittel

war das Verkaufsvolumen hingegen trotz Neukundengewinnung leicht

rückläufig. Vor allem strukturelle Veränderungen bei Grosskunden von

Reka hatten Auswirkungen auf die Verkaufszahlen. Die Aussichten für

das Geschäftsjahr 2018 schätzt die Reka-Geschäftsleitung positiv ein.

Im Geschäftsbereich Reka-Ferien nahmen die Erträge 2017 um 9,3 % zu.



Die wichtigsten Treiber dieser positiven Entwicklung waren neu

erworbene oder kürzlich erneuerte Ferienanlagen in der Schweiz

(Parkhotel Brenscino Brissago, Reka-Feriendorf Zinal) sowie ein

starkes Geschäft im Reka-Ferienresort Golfo del Sole in der Toskana.

Parallel dazu verzeichnete die Mehrheit der Reka-Ferienanlagen in der

Schweiz gegenüber dem Vorjahr eine leicht tiefere Auslastung. Diese

ist einerseits das Ergebnis der aufgrund der schlechten Schneelage

wenig befriedigenden Wintersaison 2016/17. Zudem konzentrierten sich

die Schulferien der grossen Schweizer Kantone auf weniger

Kalenderwochen als im Vorjahr, eine für die Familienferienanbieterin

Reka bedeutsame Rahmenbedingung. Mit einer Belegung der verfügbaren

Wohnungen von durchschnittlich 64,3 % waren die Appartements in den

Reka-Feriendörfern jedoch auch 2017 nach wie vor gut und über dem

Branchenschnitt ausgelastet. «Reka wird weiterhin engagiert in neue

und erneuerte Angebote investieren, weil moderne Angebote bei einem

nach wie vor hoch bewerteten Schweizer Franken der Schlüssel zum

Erfolg sind», so Roger Seifritz, Direktor von Reka.



Für 2018 erwartet Reka ein Ertragswachstum von 2 bis 4 % bei

parallel leicht zunehmender Auslastung der eigenen Ferienanlagen.



Reka-Zahlungsmittel: gute Akquisitionsleistung und weniger

Bezugsberechtigte bei Grosskunden



Das Verkaufsvolumen im Geschäftsfeld Reka-Zahlungsmittel lag mit

611,7 Mio. CHF leicht hinter dem Vorjahresergebnis (-2,9 %) zurück.

Verantwortlich für den Rückgang ist der Verkauf von

Reka-Zahlungsmitteln als Lohnnebenleistung über Arbeitgeber. Dieser

Verkaufskanal erbringt knapp 60 % des Gesamtvolumens.



Mit über 4'000 Unternehmenskunden, darunter drei Viertel der

grössten Schweizer Unternehmen, erreicht Reka eine hohe Durchdringung

im Markt der Lohnnebenleistungen. Der strukturelle Umbau und der

damit verbundene Arbeitsplatzabbau in einzelnen Branchen, vor allem

bei Banken und im Handel, haben jedoch auch für Reka spürbare

Auswirkungen. So nahm die Anzahl Mitarbeitende bei den grössten

Unternehmenskunden von Reka gegenüber dem Vorjahr um 25'000 ab.

Dieser Rückgang konnte um die Hälfte mit Neukunden kompensiert

werden, was im langjährigen Vergleich einem überdurchschnittlichen

Akquisitionserfolg der Verkaufsabteilung entspricht.



Für 2018 erwartet Reka eine Fortsetzung des Trends der Abnahme von

Reka-Geld-Bezugsberechtigten in den Branchen mit Strukturwandel.

Dieser wird aber voraussichtlich weitgehend durch Neuabschlüsse, vor

allem mit dem Produkt Reka-Lunch (vergünstigte

Mitarbeitendenverpflegung), kompensiert werden können.



Umsätze nach Geschäftseinheiten 2017



in Mio. CHF 2016 2017

Verkaufsvolumen Reka-Geld 629,7 611,7

Reka-Check 582,4 563,2

Reka Rail 43,4 43,4

Reka-Lunch 3,9 5,1

Ertrag Reka-Ferien 36,2 39,6

Schweiz 28,5 31,6

Ausland 7,7 8,0



