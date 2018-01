Laut einer Studie hat sich der Anteil der "chronisch" Arbeitslosen seit 2006 mehr als halbiert. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei den Ergebnissen zufolge zurückgegangen. Dafür gebe es mehrere Gründe.

Die Zahl der Menschen mit andauernden Problemen bei der Jobsuche ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Galten in Deutschland im Jahr 2006 noch 2,6 Millionen als "chronisch" arbeitslos, waren es 2015 nur 1,2 Millionen. Damit hat sich der Anteil der Betroffenen an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen und Erwerbslosen in diesem Zeitraum mehr als halbiert, wie aus einer aktuellen Studie des Instituts ...

