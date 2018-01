FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Tochter der Deutschen Telekom ist weiter auf der Erfolgsspur. Im vierten Quartal gewann T-Mobile US netto 1,9 Millionen Kunden, wie das US-Unternehmen mitteilte. Insgesamt bediente T-Mobile damit am Jahresende 72,6 Millionen Kunden. Im Gesamtjahr kamen netto 5 Millionen Kunden hinzu. Vertragskunden kamen im vierten Quartal 1,1 Millionen hinzu.

Weiter hieß es in der Pressemitteilung, die Muttergesellschaft Deutsche Telekom prüfe Pläne, weitere Anteile an T-Mobile US zu erwerben. Ein solcher Schritt würde im Zeitraum bis Ende des Jahres erfolgen. Weitere Details dazu wurden nicht genannt.

January 09, 2018 07:59 ET (12:59 GMT)

