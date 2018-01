FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus will die A320-Fertigung im Werk im chinesischen Tianjin in den nächsten zwei Jahren von derzeit vier auf sechs Stück pro Monat steigern. Zu dem Zweck hat der europäische Flugzeughersteller mit seinen chinesischen Joint-Venture-Partnern während des Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Rahmenvereinbarung geschlossen.

Bis Anfang 2019 soll im Werk Tianjin die A320-Produktion auf fünf pro Monat hochgefahren werden, bis Anfang 2020 sollen dann die geplanten sechs Flugzeuge pro Monat erreicht werden.

Seit der Einweihung des Werkes im Jahr 2008 bis Ende Dezember 2017 sind in Tianjin insgesamt 354 A320-Flugzeuge endgefertigt worden. In der zweiten Hälfte vergangenen Jahres wurde unter anderem auch der erste A320neo in Kundenhand übergeben. Im vergangenen Jahr belief sich der Wert der industriellen Kooperation zwischen Airbus und der chinesischen Luftfahrtbranche auf fast 600 Millionen US-Dollar.

