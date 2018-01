Ho Chi Minh City - Gemessen an den meisten Berichten, war das Jahr 2017 ein sehr positives für die wirtschaftliche Entwicklung Vietnams, so Andy Ho, Chef-Volkswirt der in Vietnam führenden Investmentgesellschaft VinaCapital im Kommentar zum Forum one - VCG Partners Vietnam Fund (ISIN LU1214542463/ WKN A2AC5G, Anteilklasse C; ISIN LU1214545136/ WKN A2AC5H, Anteilklasse D).

Den vollständigen Artikel lesen ...