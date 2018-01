In Bayern steht in diesem Jahr die Landtagswahl an. Nachdem in den letzten Monaten insbesondere die Frage der CSU-Spitzenkandidatur für Gesprächsbedarf sorgte, hat die Staatsregierung nun einen Wahltermin vorgeschlagen.

Bayern wählt seinen neuen Landtag voraussichtlich am 14. Oktober. Diesen Termin fünf Wochen nach den bayerischen Sommerferien schlage die Staatsregierung den im Landtag vertretenen Parteien vor, teilte die Staatskanzlei nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in München mit.

