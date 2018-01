Die Arbeitslosenquote in der Eurozone sinkt Nachrichten aus Asien belasten Bitcoin-Preis Wöchentlicher API-Bericht liegt im Fokus der Ölhändler

Zusammenfassung:Im Hinblick auf die makroökonomischen Veröffentlichungen ist der heutige Handelstag relativ ruhig. Die globalen Aktienmärkte knüpfen an den Gewinnen der letzten Tage an. Der Yen wertet auf, nachdem die BoJ die Anleihenkäufe reduziert hat. Der US-Dollar erholt sich weiterhin gegenüber dem Euro. WTI durchbricht die 62 $-Marke. Obwohl die Lohnentwicklung in der europäischen Wirtschaft weiterhin unter den Erwartungen der EZB bleibt, verbessert sich der Arbeitsmarkt angesichts der starken wirtschaftlichen Dynamik. Selbst als die Arbeitslosenquote an ihrem Abwärtstrend festhält, nutzte der Euro die Veröffentlichung nicht. Der Start ins Jahr 2018 ...

