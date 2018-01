Wenn der DAX wie von mir prognostiziert in diesem Jahr tatsächlich auf 16.600 Punkte steigt, dann kann man mit einem Index-Zertifikat immerhin rund 24 Prozent verdienen, wenn man jetzt einsteigt. Aber natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder einige Einzelwerte im DAX geben, die in noch deutlich stärker zulegen. 2017 ließen sich mit dem besten DAX-Wert, der Lufthansa, satte 150 Prozent verdienen, mit der Commerzbank immerhin über 70 Prozent. Wer indes auf ein Comeback der Deutschen Bank gesetzt hat, wurde auch 2017 enttäuscht, die Aktie zählte mit einem Minus von acht Prozent zu den wenigen Verlierern im DAX.

