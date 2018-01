Baden-Baden (ots) -



"Mein schönes Heim - Bauen. Wohnen. Staunen." / erste Folge am Do., 15. Februar 2018, 21 Uhr im SWR Fernsehen



Vom außergewöhnlichen Ufo-Haus in Baden-Württemberg über ein Luxus-Baumhaus bis hin zu einer liebevoll restaurierten, 200 Jahre alten Schwarzwaldscheune - im neuen Factual-Entertainment-Format des SWR werden außergewöhnliche, beherzte und individuelle Bauprojekte aus dem Südwesten und ganz Deutschlandvorgestellt und begleitet. Die vierteilige Reihe "Mein schönes Heim - Bauen. Wohnen. Staunen." zeigt Wohnobjekte zum Staunen und gibt Anregungen zum Nachbauen und Selbermachen. Ausstrahlung ist am 15. und 22. Februar sowie am 1. und 8. März 2018 jeweils um 21 Uhr im SWR Fernsehen.



Die Wohnkultur der Zukunft



"Die Zukunft im Wohnungsbau wird sehr spannend. Unsere Wohnkultur verändert sich durch die Digitalisierung sehr stark. Konventionelles wird hinterfragt; weg von monofunktionalen Räumen hin zu neuen Ideen und Kombinationen, die Dank der neuen Technologien jetzt umsetzbarer sind", stellt der mehrfach ausgezeichnete Architekt Martin Schroth fest, Professor für Digitales Konstruieren an der Hochschule Trier. Der Wohnexperte reist für "Mein schönes Heim - Bauen. Wohnen. Staunen." quer durch den Südwesten, trifft Bauherren und Wohnpioniere. Er greift gern auch selbst zur Bohrmaschine, wenn ein Bauprojekt zu scheitern droht. Ein Kamerateam des SWR begleitet ihn und stellt besondere Wohnobjekte vor. Produziert wird die erste Staffel von der Münchner Produktionsfirma south&browse GmbH im Auftrag des SWR Fernsehens.



Sendungen:



"Mein schönes Heim - Bauen. Wohnen. Staunen.", Folge 1, Donnerstag, 15. Februar 2018, 21 Uhr, SWR Fernsehen Folge 2, Donnerstag, 22. Februar 2018, 21 Uhr, SWR Fernsehen Folge 3, Donnerstag, 1. März 2018, 21 Uhr, SWR Fernsehen Folge 4, Donnerstag, 8. März 2018, 21 Uhr, SWR Fernsehen



