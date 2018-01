Bonn (ots) - Wartezimmer voll, Ärzte und Pfleger überlastet, bestimmte Medikamente und Therapien nur gegen Zuzahlung - für Kassenpatienten gibt es reichlich Gründe zu klagen. Privatversicherte sind da schon besser dran: Bevorzugte Behandlung, was immer der Arzt verordnet - die Versicherung zahlt's. Jedenfalls solange man jung ist. Im Alter kann mancher Privatpatient seine immensen Versicherungsbeiträge kaum noch aufbringen.



Unser Gesundheitssystem ist teuer, ungerecht, nicht effektiv - das sagt nicht nur die SPD. Sie fordert eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen müssen - einer der größten Brocken bei den Sondierungsverhandlungen, denn die Union lehnt eine Bürgerversicherung kategorisch ab.



Eine für alle, alle für eine? Wäre die Bürgerversicherung das Ende der Zwei-Klassen-Medizin? Wie reformieren wir unser Gesundheitssystem am besten?



Moderatorin Anke Plättner diskutiert u.a. mit:



- Dr. Volker Leienbach, Vorstand Verband der privaten Krankenversicherung PKV e.V. - Cordula Tutt, Wirtschaftswoche - Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur Finanztip



