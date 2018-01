Las Vegas (ots/PRNewswire) - FIFISH ist mit dem CES 2018 Innovation Award prämiert worden und es ist bereits das zweite Mal, dass die Marke den Preis gewonnen hat. FIFISH P3, das Flaggschiffprodukt von FIFISH, ist eine großartige Unterwasserdrohne für Erkundung, Fotografie und Videoaufnahmen unter Wasser, die ein wirklich professionelles Niveau erreicht.



FIFISH P3 steht stellvertretend für einen neuen Maßstab in der Unterwassererkundung mit Drohnen. Bei der Entwicklung wurden vielfältige Bereiche zur Kooperation einbezogen, von Unterwasserdreharbeiten und Unterwasserinspektionen über Forschung und Rettungswesen bis hin zur Archäologie, die alle die außergewöhnliche Leistung von FIFISH P3 überprüft und der Drohne breite Anerkennung zugemessen haben.



Mit unermüdlichem Einsatz für exzellentes HD-Bildmaterial hat FIFISH bahnbrechende Fortschritte beim Kamerasystem erreicht. Ausgestattet mit dem Ambarella-Chipsatz, 1-Zoll SONY CMOS Sensor und 162 FOV Ultra-Weitwinkelobjektiv konnte man mit FIFISH P3 HD-Aufnahmen mit 4K und Fotos mit 20 Megapixel in der Unterwasserumgebung einfangen.



Darüber hinaus sorgen 4000 Lumen LED-Leuchten mit 8-stufiger Helligkeitsanpassung für größeren Detailreichtum und höhere Leistung in dunkeln Umgebungen. FIFISH P3 hat technische Grenzen überwunden, um noch professioneller und zuverlässiger zu werden und auf diese Weise sogar in ungünstigen Ozeanumgebungen farbechte Bildaufzeichnung zu liefern.



Die von einem Top-Expertenteam für numerische Strömungsdynamik konzipierte Drohne FIFISH P3 verfügt über ein 3-Strahlruder-Antriebssystem, das perfekte Unterwasserfahrten, mehrfache Geschwindigkeitsstufen und eine Arbeitstiefe von bis zu 100 Metern erreichen kann. Eine solide 2-Stunden-Akkulaufzeit macht Tauchgänge länger und bietet mehr Zeit für Videoaufnahmen. FIFISH P3 ist ideal geeignet für Taucher, professionelle Unterwasserfotografen und versierte Hobby-Erkunder.



"Während sich die Drohnentechnologie mit besseren und kleineren 4K-Sportkamerasystemen zunehmend verbesserte, haben wir erkannt, dass einfach keine qualitativ hochwertige Option für ferngesteuerte Unterwasseraufnahmen existierte. Als Taucher und Videoenthusiasten wussten wir, dass wir ein besseres System bauen könnten, und zwar eine revolutionäre Plattform mit einer Leistung, die sowohl Konsumenten als auch Profis ansprechen würde. Das Ergebnis ist FIFISH P3, das perfekte Gerät, um faszinierende Momentaufnahmen unter Wasser zu erfassen", sagte Belinda Zhang, CEO von FIFISH.



FIFISH präsentiert sich auf der CES 2018, die vom 9. bis 12. Januar 2018 in Las Vegas, Nevada, stattfindet, und das Flaggschiffprodukt des Unternehmens FIFISH P3 wird auf der Indiegogo am 16. Januar 2018 vorgestellt.



Über FIFISH



FIFISH ist die weltweit führende Marke für Unterwasserdrohnen von Shenzhen QYSEA Technology Co., LTD. Sie widmet sich der Entwicklung professioneller Unterwasserdrohnen zur Erkundung des Ozeans für Aufnahmefans und Unterwasser-Sportenthusiasten.



