FMW-Redaktion

e.on verkündete gestern offiziell, dass man sein Akienpaket von 46,65% Anteil an Uniper für 22 Euro an den finnischen Stromerzeuger Fortum verkaufen werde. 22 Euro war auch das ursprüngliche Angebot der Finnen aus November 2017. Erstaunlich. So mancher Beobachter hatte gedacht, dass die Finnen nochmal nachlegen, wo auch das Uniper-Management im November 22 Euro als zu niedrig angesehen hatte, und eher 27 Euro ins Spiel brachte.

Was hinter den Kulissen gelaufen ist, kann man nicht sagen. Aber dass e.on sage und schreibe acht Wochen nach dem ursprünglichen Angebot diesen Preis akzeptiert, erstaunt schon ein wenig. Denn die Börsianer beharrten all die letzten Wochen darauf, dass die Aktie offensichtlich mehr wert ist. Denn der Aktienkurs von Uniper lag schon kurz vor dem Angebot weit über 23 Euro. Auch danach ...

