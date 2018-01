Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-09 / 14:39 *TEKFOR Gruppe bestellt Johann Ecker zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung* *- Erfahrene Führungskraft aus der Automobilindustrie übernimmt Aufgaben des bisherigen Interims-CEO Dr. Jan Kantowsky mit Wirkung zum 1. Januar 2018* *- Kontinuität gewährleistet durch eingespieltes Führungsteam* *- Manfred Vogel fungiert weiterhin als Geschäftsführer der TEKFOR-Gesellschaften in Deutschland und als Mitglied des Boards der Dachgesellschaft TEKFOR Global Holdings Ltd. * *- Programm zur Steigerung von Wachstum und Ertragskraft läuft planmäßig und wird weiter vorangetrieben* *Hausach, 09. Januar 2018. *Die TEKFOR Gruppe, ein führender Hersteller von hochdifferenzierten Produkten für die globale Automobilindustrie, hat Johann Ecker zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung berufen. Ecker, der über jahrzehntelange Erfahrung als Führungskraft bei verschiedenen Automobilzuliefer-Konzernen verfügt, übernimmt die Position von Interims-CEO Dr. Jan Kantowsky vom Beratungshaus AlixPartners bereits mit Wirkung zum 01. Januar 2018. Die Kontinuität an der Spitze von TEKFOR und bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie "Fit for Future" bleibt durch das eingespielte TEKFOR-Führungsteam gewährleistet. So wird insbesondere Manfred Vogel weiterhin als Geschäftsführer der TEKFOR-Gesellschaften in Deutschland und als Mitglied des Boards der Dachgesellschaft TEKFOR Global Holdings Ltd. fungieren. Johann Ecker ist studierter Maschinenbauer und begann seine berufliche Karriere1990 in der Bayern Chemie Airbag GmbH (später dann Temic). Dort war er in verschiedenen Bereichen wie Qualität, Entwicklung und Vertrieb tätig. 1997 wurde diese Gesellschaft von TRW übernommen. In diesem Zusammenhang übernahm Johann Ecker die Verantwortung für Vertrieb, Marketing und Kundenapplikation erst für Airbags und ein Jahr später dann für Sicherheitsgurte und Lenkräder. Anfang 2000 wechselte Ecker zu Magna International ins Europa Hauptquartier und übernahm dort die Verantwortung für Marketing und Planung für Magna Europe. 2001 wurde er in den Vorstand von Magna Powertrain berufen, zuständig für den globalen Vertrieb. 2008 wechselte er in den Vorstand von Magna Steyr. Nach drei Jahren Vertriebsverantwortung für Vehicle Contract Manufacturing und Engineering-Dienstleistungen übernahm er den Bereich Engineering und danach zusätzlich die Verantwortung für CTS als President Car Top Systems. Ab 2013 war Ecker als Senior Vice President für die Fluid Pressure & Controls zuständig, eine globale Gruppe innerhalb von Magna Powertrain mit weltweit 13 Standorten und ca. 4800 Mitarbeitern. Johann Ecker wird für einen Übergangszeitraum eng mit dem scheidenden CEO Dr. Jan Kantowsky zusammenarbeiten und will insbesondere die erfahrene Führungsmannschaft der TEKFOR Gruppe, vor allem die Leiter der Werke in Deutschland, Italien, USA, Mexiko und Brasilien, in Entscheidungsprozesse einbinden. Neben Manfred Vogel, der unverändert seine Funktionen als Geschäftsführer der TEKFOR-Gesellschaften in Deutschland und als Mitglied des Boards der Dachgesellschaft TEKFOR Global Holdings Ltd. wahrnimmt, steht ihm Peter Neubacher von AlixPartners zur Seite, der weiterhin interimistisch den Finanzbereich der TEKFOR-Gruppe leitet. Johann Ecker: "Ich freue mich, die Aufgabe bei TEKFOR in einer entscheidenden Phase der Entwicklung des Unternehmens zu übernehmen. Ich werde das Wachstums- und Ertragssteigerungsprogramm weiter energisch vorantreiben, um das volle Potenzial des Unternehmens zu realisieren." Das gesamte Management Team unterstützt den mit dem Wachstums- und Ertragssteigerungsprogramm "Fit for Future" eingeschlagenen Weg. Das Programm wurde im Juli 2017 gestartet und ist nun in allen Gruppengesellschaften in der Implementierungsphase. Die TEKFOR Gruppe hat sich seitdem wieder finanziell unabhängig und strategisch eigenständig als "Global Player" im Automotive-Markt aufgestellt. Das starke Wachstum der Gruppe geht vor allem auf die Erweiterung der Wertschöpfungskette zurück: Massivumformung, Zerspanungstechnik, Wärme- und Oberflächenbehandlung bis hin zu einbaufertigen Einzelteilen und zur Montage kompletter Baugruppen. Heute ist TEKFOR führend in der Herstellung gewichtsreduzierter, leistungsstarker Komponenten. Die TEKFOR Gruppe setzt weltweit rund 500 Mio. Euro um und beschäftigt etwa 3.000 Mitarbeiter. Präzisionsteile und Applikationen von TEKFOR finden sich heute fast überall in PKWs und LKWs, vor allem dort, wo es um Sicherheit und Zuverlässigkeit geht. Die Vision für TEKFOR ist dabei unverändert: Der führende Partner bei hochdifferenzierten Produkten für die Globale Automobilindustrie zu sein. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Sebastian Brunner Communications Schlagwort(e): Industrie 2018-01-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 643973 2018-01-09

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2018 08:39 ET (13:39 GMT)