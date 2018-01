Im November steht in den USA die Kongresswahl an. Der frühere Hedgefonds-Manager Tom Steyer investiert nach eigenen Angaben 30 Millionen Dollar, um die Demokraten zu unterstützen und Präsident Trump zu schwächen.

Der ehemalige Hedgefonds-Manager Tom Steyer greift tief in die eigene Tasche, um der Präsidentschaft von Donald Trump ein vorzeitiges Ende zu bereiten. Der Umweltaktivist kündigte an, dieses Jahr 30 Millionen Dollar bereitzustellen, um den Demokraten dabei zu helfen, bei der Kongresswahl im November die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu gewinnen. Steyer strebt ein Amtsenthebungsverfahren an, das nur vom Repräsentantenhaus in Gang gesetzt werden kann. "Ich kämpfe darum, Donald Trump aus dem Amt zu entfernen und Donald Trump von der Macht zu entfernen", sagte Steyer vor Journalisten. ...

