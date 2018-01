ROUNDUP/Kreise: Autozulieferer Continental prüft Aufspaltung

HANNOVER - Der Reifenhersteller und Automobilzulieferer Continental steht möglicherweise vor einer der größten Umwälzungen seiner Unternehmensgeschichte. Der Dax-Konzern mit Sitz in Hannover prüfe derzeit seine Aufspaltung, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das Unternehmen habe hierzu bereits Berater hinzugezogen. Den Anlegern gefiel die Idee ganz offensichtlich: Die Conti-Aktie stieg nach den Nachrichten am frühen Nachmittag auf den höchsten Stand ihrer Geschichte mit 257,40 Euro. Zuletzt stand das Papier knapp darunter, wobei das Plus immer noch annähernd 5 Prozent betrug.

Airbus will A320-Produktion in China ausbauen

PEKING - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus baut seine Mittelstreckenjet-Produktion in China aus. Statt der bisherigen vier Maschinen sollen künftig monatlich sechs neue Flugzeuge der A320-Reihe das Airbus-Werk im chinesischen Tianjin verlassen, wie der Chef der Verkehrsflugzeug-Sparte, Fabrice Brégier, am Dienstag im Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. Die A320-Reihe und die modernisierte Version A320neo sind die absatzstärkste Modellfamilie von Airbus. Weltweit will der Hersteller die Produktion der Jets wegen der starken Nachfrage bis Mitte 2019 auf 60 Maschinen pro Monat hochfahren.

Niki-Verkauf an IAG soll trotz Rechtsstreit vorangetrieben werden

BERLIN - Der Verkauf der Fluglinie Niki an den Luftfahrtkonzern IAG soll trotz des Zuständigkeitsstreits um das Insolvenzverfahren vorangetrieben werden. Das teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Dienstag in Berlin mit. Die IAG-Tochter Vueling halte an ihrer Kaufabsicht fest. Zuvor hatte das Landgericht entschieden, dass das Insolvenzverfahren in Österreich und nicht in Deutschland eröffnet werden müsste. Es gab damit einer Beschwerde des Fluggastportals Fairplane statt.

ROUNDUP: Wachstum in Chinas Automarkt kühlt sich ab - 2018 wieder mehr Schwung

PEKING - Im für die deutschen Automobilhersteller wichtigen Markt China sind im Dezember nur etwas mehr Autos verkauft worden als im Vorjahresmonat. Auch im gesamten 2017 kühlte sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr ab, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des chinesischen Pkw-Verbandes PCA hervorgeht. Im laufenden Jahr rechnet die PCA jedoch wieder mit einem etwas anziehenden Wachstum.

ROUNDUP: Tausende Metaller gehen auf die Straße

DÜSSELDORF/SCHWEINFURT - Vor der dritten Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall die Warnstreiks kräftig ausgeweitet. Zehntausende Beschäftigte legten am Dienstag die Arbeit nieder. Allein in Nordrhein-Westfalen waren mehr als 140 Unternehmen betroffen. Der bayerische IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler kündigte bei einer Kundgebung mit rund 4000 Beschäftigten in Schweinfurt den vielleicht härtesten Tarifkampf seit 20 Jahren an.

VW-Kernmarke führt neues Vorstandsressort E-Mobilität ein

WOLFSBURG - Die Volkswagen -Kernmarke VW setzt immer stärker auf E-Mobilität und führt dafür ein eigenständiges Vorstandsressort ein. Die Verantwortung übernehme von Februar an Thomas Ulbrich (51), bisher Vorstand für Produktion und Logistik der Marke, teilte der Autobauer am Dienstag in Wolfsburg mit. Sein Nachfolger als Produktionsvorstand der Marke werde Andreas Tostmann (55), der bislang in gleicher Position für die Marke Seat zuständig war.

ROUNDUP: Samsung profitiert von Chipboom - Verpasst aber Erwartungen

SEOUL - Das boomende Chip-Geschäfts beschert Samsung für das vierte Quartal 2017 einen operativen Gewinn in Rekordhöhe. Die starke Landeswährung Won sowie sich abschwächende Chippreise bremsten das Wachstum des südkoreanischen Technologieunternehmens zum Jahresende jedoch aus. Die Zahlen lagen unter den Erwartungen der Analysten. Die Aktie gab daher nach Veröffentlichung der vorläufigen Kennziffern am Dienstag nach.

Nordex gewinnt drei US-Aufträge über insgesamt 820 Megawatt

HAMBURG - Der Windturbinenhersteller Nordex hat in den USA gleich mehrfach zugeschlagen. Das Unternehmen erhielt im Dezember von zwei internationalen Energieversorgern Aufträge über drei Windparks mit einer installierten Leistung von rund 820 Megawatt, wie Nordex am Dienstag mitteilte. Dafür liefert das Unternehmen insgesamt 263 Turbinen, beginnend ab dem Sommer 2018. Die Nordex-Aktie zog nach Bekanntwerden der Aufträge an und lag zuletzt mit knapp drei Prozent im Plus.

Beiersdorf profitiert von guten Geschäften mit Tesa-Klebstoffen

HAMBURG - Der Nivea- und Tesa-Hersteller Beiersdorf ist im vergangenen Jahr stärker gewachsen als erwartet. Das lag vor allem an den Tesa-Klebstoffen, die im Schlussquartal noch einmal einen Schub bekamen und überdurchschnittlich zulegten. Das kommt auch dem Gewinn zugute.

Kabel- und Telekomkonzern Altice spaltet US-Geschäft ab

AMSTERDAM - Der israelisch-französische Milliardär Patrick Drahi ordnet die Geschäft seines Kabel- und Telekomkonzerns Altice neu. So soll das erst im vergangenen Jahr an die Börse gebrachte US-Geschäft unabhängiger von der hoch verschuldeten europäischen Mutter werden. In Europa, wo Altice vor allem in Belgien, Frankreich und Portugal aktiv ist, will Drahi die Strukturen vereinfachen und so schlagkräftiger werden. Dabei will der Unternehmer bei beiden Konzernen die Kontrolle behalten, wie Altice am späten Montagabend in Amsterdam mitteilte. Der 54-jährige Milliardär reagiert damit auch auf die zuletzt stärker werdende Kritik großer Investoren und den fallenden Aktienkurs.

Weitere Meldungen -RAG testet Blut von Bergleuten auf Spuren von giftigen PCB -Eon-Chef Teyssen bekommt seine Vertragsverlängerung -Kurzarbeit für voraussichtlich sechs Monate bei Opel in Rüsselsheim -CES/ROUNDUP/Intel-Chef: Schutz für 90 Prozent der Prozessoren in einer Woche -Loch in Rollbahn: Keine Landungen am Flughafen Köln-Bonn -Trotz Trumps Drohungen: In Mexiko laufen immer mehr Autos vom Band -Vonovia-Übernahmekandidat Buwog kauft in Norddeutschland zu -Hochtief muss um Abertis kämpfen: Aufsicht lässt Konkurrenzofferte weiter zu -CES: Sony-Chef sieht Krise als überwunden an -Mehr Fluggäste bei Air France-KLM im Dezember -ROUNDUP: Promis wie Boris Becker und The Weeknd kritisieren H&M für Werbefoto -ROUNDUP/Sparkassen: Bleiben auch mit weniger Filialen in der Fläche präsent -Gleichstellungsbehörde will BBC zu Gehaltsrichtlinien befragen -Schifffahrt auf der Mosel soll wieder anlaufen -Weniger Umsatz für Modeschmuck-Filialisten Bijou Brigitte -Deutsche trinken mehr Wasser ohne Kohlensäure -Verbraucherschützer: Lücke bei Handy-Kosten in Europa schließen -ZDF setzt auch in Zukunft auf Moderator Böhmermann -Weitere Warnstreiks der Metaller am Morgen angelaufen -ROUNDUP/Alarmstufe Rot: Risiko für Schweinepest-Ausbruch in Deutschland hoch -CES: Infineon kooperiert mit Baidu bei Plattform für autonomes Fahren -ROUNDUP: Kritik an Plänen von Union und SPD zum Aus für Klimaziele 2020 -Novartis weitet Vergleichsstudien mit Schuppenflechte-Mittel Cosentyx aus -Flixbus steigert Fahrgastzahl auf 40 Millionen -Arianespace könnte 2018 so viele Raketen starten wie noch nie -Kreditportal Smava sammelt 65 Millionen Dollar bei Investoren ein -CES/GESAMT-ROUNDUP/Messe-Start: Vom Roboterwagen bis zum Luftmess-System -Französische Justiz ermittelt nach Klage gegen Apple -Amazon baut sein zwölftes Logistikzentrum in Deutschland -Software-Entwickler verklagt Google nach Kündigung wegen Sexismus -'FT': Für Nestles US-Süßwarengeschäft steigt Rhone Capital mit in den Ring -Israel verabschiedet umstrittenes Sabbat-Gesetz zu Einkaufsläden -Front der Kläger im 'Wurstkartell'-Prozess bröckelt weiter -Bundeskartellamt stellt Verfahren gegen größte deutsche Molkerei ein -Bahn verzeichnet mehr Fahrgäste zwischen Berlin und München -Verurteilter VW-Manager wehrt sich gegen fristlose Kündigung -CES: Samsung setzt auf vernetzte Geräte - Riesen-TV in Modulbauweise -Verband: Zahl der Apotheken in Deutschland nimmt weiter ab -CES/Intel-Chef: Schutz für 90 Prozent der Prozessoren in einer Woche -ROUNDUP: Mehr Frauen in den Topetagen deutscher Konzerne - Weiter Männerdomäne -CES: HTC will im VR-Markt mit Pro-Modell aufholen -Chinesisches Unternehmen investiert nicht in der Lausitz -CES/ROUNDUP: Bosch will Luftmesstechnik deutlich preiswerter machen -CES/ROUNDUP: Toyota stellt Konzept für autonomes Mehrzweck-Fahrzeug vor -EZB hält keine Steinhoff-Anleihen mehr - Aktie knickt ein -CES/ROUNDUP: HTC will im VR-Markt aufholen - Oculus geht nach China

