Frankfurt / New York - Der Chef der US-Grossbank JPMorgan, Jamie Dimon, hat sich von seiner scharfen Kritik an der Digitalwährung Bitcoin distanziert. Er bedauere es, dass er den Bitcoin als einen Betrug bezeichnet hatte, sagte Dimon dem New Yorker Wirtschaftssender Fox Business.

Der Bitcoin entwickele sich zu einer "wirklich grossen Sache", wird Dimon zitiert. Allerdings sagte der Bankchef auch, ...

