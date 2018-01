Bern - Fast zwei Drittel der Einnahmen des Bundes stammen aus der direkten Bundessteuer und aus der Mehrwertsteuer. Die beiden Steuern sind bis 2020 befristet. Am 4. März 2018 kommt die Verlängerung um weitere 15 Jahre zur Abstimmung.

In der hitzigen Debatte um die No-Billag-Initiative geht die Finanzordnung 2021 etwas unter. Am Dienstag hat Finanzminister Ueli Maurer die Vorlage vor den Bundeshausmedien erläutert. Für ihn geht es um die Frage, ob die Eidgenossenschaft die ihr übertragenen Aufgaben auch in Zukunft erfüllen kann oder nicht.

Bei einer Ablehnung müsste der Bund seine Ausgaben innert kürzester Zeit um über 60% reduzieren oder im gleichen Umfang neue Einnahmequellen erschliessen. Laut Maurer wäre das kaum machbar und wohl auch nicht im Sinn einer breiten Bevölkerung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Finanzminister betonte, dass die Steuern mit der Finanzordnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...