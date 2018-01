Die Konjunktur in den Euroländern kommt langsam in Fahrt. Auch in den Mittelmeerländern - dennoch haben die meisten noch immer mit zweistelligen Arbeitslosenquoten zu kämpfen.

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist auf den niedrigsten Stand seit knapp neun Jahren gefallen. Sie lag im November bei 8,7 Prozent, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Das waren 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat und 1,1 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. Einen niedrigeren Stand gab es zuletzt im Januar 2009, als die Länder der Eurozone gerade von den Folgen der Weltfinanzkrise erfasst wurden.

Allerdings ist die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...