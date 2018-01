Die deutschen Möbelhändler verlieren immer weiter an Umsatz. Das liegt an der Konkurrenz aus dem Netz - und an ausufernden Rabattschlachten. Kurz vor der Möbelmesse IMM schlagen Experten Alarm.

Kurz vor dem Start der Möbelmesse in Köln schlägt die Handelsberatung BBE Alarm. Die Handelsexperten sehen einen schleichenden Niedergang des Möbelhandels in Deutschland - verbunden mit Umsatzverlusten. Als Gründe machen sie die zunehmende Konzentration im Handel und den Wettbewerb aus dem Internet aus.

Für das gerade abgelaufene Jahr haben die Experten einen Umsatzrückgang von über zwei Prozent auf 20,2 Milliarden Euro festgestellt. Trotz der Alno-Insolvenz wuchs der Markt für Küchen dagegen leicht auf 11,3 Milliarden Euro Umsatz.

Das spiegelt Markttrends wider: Während sich unabhängige Küchenstudios auch durch Einkaufsverbünde wie Musterhaus halten können, verlieren immer mehr kleinere Möbelhändler ihre Unabhängigkeit oder schließen ganz. In den vergangenen zehn Jahren ist ...

