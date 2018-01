BERLIN (Dow Jones)--Union und SPD haben sich in den Sondierungen einem Bericht zufolge auf ein Gesetz zur Zuwanderung ausländischer Fachkräfte nach Deutschland verständigt. Damit solle der Zugang qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland geordnet und gesteuert werden, heißt es in einem Papier, aus dem das Redaktionsnetzwerk (RND) Deutschland berichtet.

Mit dem Gesetz solle Deutschland für internationale Fachkräfte attraktiver werden. Strittig ist laut RND jedoch noch der Name des geplanten Regelwerks. Die Union plädiert für "Fachkräftezuwanderungsgesetz", während es die SPD "Einwanderungsgesetz" nennen will.

Die Arbeitsgruppe "Wirtschaft, Verkehr, Digitalisierung" schlägt demnach eine Drei-Säulen-Strategie vor, um den Mangel einerseits durch Zuwanderung aus dem Ausland (Europa und international) zu bekämpfen sowie andererseits mehr Fachkräfte aus heimischen Bevölkerung auszubilden. So sollen beispielsweise mehr Frauen arbeiten und ältere Arbeitnehmer länger im Betrieb gehalten werden können. Durch Qualifizierung und Weiterbildung wollen die drei Parteien Langzeitarbeitslosen neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnen.

In der Wirtschaftspolitik einigte sich die Arbeitsgruppe darauf, die Sozialabgaben "im Interesse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bei unter 40 Prozent" zu stabilisieren, wie es in dem Bericht weiter heißt. Für die Forschung und für Investitionen von Unternehmen in die Digitalisierung vereinbarten die Unterhändler außerdem steuerliche Anreize.

January 09, 2018 09:39 ET (14:39 GMT)

