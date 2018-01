Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die IG Metall zieht im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie die Zügel an. Am Mittwoch will die Gewerkschaft am Morgen tausende streikende Metaller in Wiesloch vor dem Werk der Heidelberger Druckmaschinen zur Großkundgebung versammeln. In Freiburg ist außerdem ein Demozug mit Beschäftigten aus 14 Betreiben geplant, wie die IG Metall Baden-Württemberg mitteilte.

Neben Heidelberger soll es zu Warnstreiks bei Bosch, Kolbenschmidt, KS Huayu AluTech, Claas Saulgau, Lear und PWO kommen. IG-Metall-Bezirkschef Roman Zitzelsberger warnte die Arbeitgeber kurz vor der dritten Verhandlungsrunde im Handelsblatt vor einer Eskalation. Die Wirtschaft will mit aller Macht verhindern, dass sich die Arbeitnehmer mit ihrer Forderung nach einer zeitweisen Verkürzung der Arbeitszeit bei teilweisem Lohnausgleich durchsetzen. "Wenn am Donnerstag immer noch keine Bereitschaft erkennbar ist, über diese Themen überhaupt ernsthaft zu reden, wird die Situation weiter eskalieren", drohte Zitzelsberger.

Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich am Dienstag 6.500 Metaller an den Warnstreiks im wichtigen Pilotbezirk Baden-Württemberg mit seiner starken Industrie. Neben dem Recht, für zwei Jahre die Arbeitszeit auf 28 Stunden zu verringern, verlangt die IG Metall außerdem 6 Prozent mehr Lohn.

