Die jüngste Euro-Stärke ist nicht nur der sehr guten Konjunktur in der Eurozone geschuldet. Auch die jüngste Dollar-Stärke treibt die Gemeinschaftswährung an. Weshalb sich dieser Effekt mit dem nächsten Vorhaben von Donald Trump noch verstärken wird und wie Sie sich diesbezüglich profitabel aufstellen sollten, sehen Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell. Greift Donald Trump nach der erfolgreichen Steuerreform als nächstes die Handelsabkommen an und schwächt damit den US-Dollar weiter, oder vermasselt die kritische Italien-Wahl im März den Euro-Anstieg? Michael Blumenroth, Commerzbank, im Gespräch mit Johanna Claar.