NEW YORK (dpa-AFX) - Moderate Auftaktgewinne haben auch am Dienstag wieder für Rekorde an den US-Börsen ausgereicht. Diesmal schwächelten anschließend aber weniger die Standardwerte als die Aktienkurse an der Technologiebörse Nasdaq. Der weiter erstarkende US-Dollar, der amerikanische Waren für Käufer im Ausland verteuern kann, schob deutlichen Aufschlägen einen Riegel vor.

Zuletzt behauptete der US-Leitindex Dow Jones Industrial ein Plus von 0,19 Prozent auf 25 331,73 Punkte. Der marktbreite S&P-500-Index stand noch 0,07 Prozent höher bei 2749,61 Punkten. Derweil drehte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 in die Verlustzone und gab um 0,12 Prozent auf 6668,41 Zähler nach./gl/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0210 2018-01-09/16:18