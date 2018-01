Die Krypto-Redaktionsplattform Zloadr hat die Einführung einer neuen Technologie unter dem Namen "DocTailor" bekannt gegeben. Diese Technologie richtet sich an Einzelpersonen und Unternehmen, die rechtsgültige Smart Contracts im Blockchain-Netzwerk erstellen wollen. Die Technologie schließt die Lücke zwischen Non-Crypto-Unternehmen und Inhabern einer Kryptowährung.

Angesichts der Tatsache, dass Kryptowährungen bald eine atemberaubende Marktkapitalisierung im Bereich von einer Billion erreichen und in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter im Wert steigen werden, sehen Krypto-Unternehmen überall auf der Welt aufregenden Zeiten entgegen. Für Zloadr, das sich bereits erfolgreich als zuverlässiges Presseportal für die Kryptogemeinschaft etabliert hat, demonstriert die Einrichtung dieser Plattform das klare Bestreben des Unternehmens, dem afrikanischen Kontinent wegweisende Blockchain-Technologien zu erschließen.

Die DocTailor-Plattform dient ausschließlich der Erstellung individuell gestaltbarer Smart Contracts. Nutzer der Plattform können in Vorlagen für standardisierte Rechtsdokumente, die in einer von Rechtsexperten erstellten Datenbank gespeichert sind, Klauseln auswählen, suchen und ersetzen. Mithilfe dieser Ressourcen sind Anwender in der Lage, im Zuge der Implementierung eines Smart Contracts individuell gestaltete Rechtsdokumente zu erstellen und über die Blockchain zu versenden.

Die Erstellung rechtsgültiger Smart Contracts ist derzeit noch recht zeitaufwändig und kostspielig. Dies gilt insbesondere für Nutzer, die nicht über Entwicklererfahrung verfügen, nur geringe Kenntnisse bezüglich des Erhalts von Kryptowährungen besitzen oder unerfahren im Umgang mit der Blockchain-Technologie sind. Zur Lösung dieses Problems bietet die neue Plattform von Zloadr eine völlig neue Methode für Unternehmen, die rechtsgültige Verträge und Vereinbarungen benötigen.

DocTailor verwendet Zloadr-Tokens (ZDR), die bereits an Börsen wie EtherDelta gehandelt werden. ZDR-Tokens sind das einzige auf der Plattform vorgesehene Zahlungsmittel, mit dem Nutzer Zugang zu DocTime erhalten, um dort Funktionen und Klauseln für die Erstellung rechtsgültiger Smart Contracts zu nutzen.

"Die Plattform gestaltet den derzeitigen Status Quo der Rechtsbranche völlig neu, indem sie auf effektive und sichere Weise die Lücke zwischen Non-Crypto-Unternehmen und der kontinuierlich wachsenden Krypto-Wirtschaft schließt", kommentierte Sam Enrico Williams, Gründer von Zloadr und DocTailor. "Inhaber von ZDR-Tokens profitieren außerdem von einer Erlösverteilung von 5 am Ende jedes Quartals, wenn sie ihre ZDR-Tokens nicht veräußern."

Eine Liste der Kernfunktionen, mit denen Nutzer Verträge erstellen und die Erlöse ihrer derzeitigen Non-Crypto- und Krypto-Geschäfte effektiv steigern können, finden Sie auf der aktuellen Website der Plattform unter doctailor.com.

Über DocTailor

DocTailor ist eine einzigartige Plattform für die individuelle Gestaltung von Smart Contracts, über die Juristen, Einzelpersonen und Unternehmen ohne Entwicklererfahrung rechtsgültige, individuelle Smart Contracts und Vereinbarungen erstellen und auf der Blockchain versenden können.

Über Zloadr

Zloadr ist die erste virale Redaktionsplattform für die digitale Veröffentlichung von Nachrichten in der von Influencern betriebenen Blockchain. Zloadr verbreitet Inhalte und steigert die Erlöse der Autoren überall auf der Welt.

