Der NZD/USD erreichte bei 0,7196 seinen höchsten Stand seit Mitte Oktober, doch er scheitert an einem Bruch über 0,72 und so kommt es zu einer Konsolidierung. Aktuell findet der Handel mit 0,15% Tagesgewinn bei 0,7180 statt. Der NZD ist eine der wenigen Währungen, welche gegenüber dem Greenback am Dienstag keine Verluste verbucht. Da die Rohölpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...