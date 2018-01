Facebook-Chef Mark Zuckerberg startet mit ambitionierten Vorsätzen ins neue Jahr: 2018 soll bei dem sozialen Netzwerk alles anders werden. Helfen könnte dabei ein neuer Deal mit der Musikindustrie.

Kurz vor Ende des vergangenen Jahres konnten Facebook-Nutzer noch einmal 2017 Revue passieren lassen - fein säuberlich inszeniert vom größten sozialen Netzwerk der Welt. Der Jahresrückblick von Chef Mark Zuckerberg dürfte indes nicht so heiter gewesen sein: Fake-News, Propaganda und Hass bestimmten die Meldungen über die Plattform, die sich gerne selbst als Verteidiger und Befähiger der internationalen Meinungsfreiheit inszeniert. Zuckerberg selbst kündigte dann auch in seinem obligatorischen Neujahrs-Posting an, die Plattform in diesem Jahr "reparieren" zu wollen. Nun wird klar, wie das aussehen könnte: mit Musik.

Die lindert bekanntlich nicht nur Sorgen, sondern soll auch Nutzer wieder langfristig an das Netzwerk binden. Damit die ihre veröffentlichten Beiträge mit aktuellen Charterfolgen unterlegen können, hatte Facebook zuletzt einen Deal mit Universal Music ausgehandelt. Das Label hat zum Beispiel Helene Fischer, die Rolling Stones oder Lady Gaga unter Vertrag.

Nun legt Facebook nach: Laut Medienberichten hat der Konzern einen Deal mit Sony ausgehandelt. Mit Warner und Universal gehört das Unternehmen zu den drei weltweit größten Labels, im Portfolio sind Künstler wie Beyoncé oder der verstorbene Michael Jackson. Das Ziel dahinter ist klar: Nutzer sollen wieder mehr Inhalte auf der Plattform hochladen und damit mehr Inhalte für potenzielle Werbekunden generieren. Damit setzt Facebook nicht nur Google-Tochter YouTube unter Druck, sondern kämpft auch für die eigene Relevanz.

Knapp vor einem Jahr ging eine Meldung durch Branchendienste, die hellhörig machen ließ: Mit Tamara Hrivnak holte Facebook eine erfahrene Managerin aus dem Bereich Musikwirtschaft an Bord. Hrivnak war zuvor Chefin der Musikpartnerschaften bei Youtube und Google Play, zuvor bei Warner Music, die noch als Facebook-Partner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...