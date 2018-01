Kein großer Wurf in China: Für die französische Wirtschaftsdelegation fällt die China-Reise ernüchternd aus. Präsident Macron konnte die erhofften Milliardengeschäfte nicht an Land ziehen - Airbus dürfte enttäuscht sein.

Die wirtschaftliche Bilanz des Besuchs von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in China ist bislang überschaubar. Die Zahl der tatsächlich unterzeichneten Deals war geringer als erwartet. Wenn man bedenkt, dass in Macrons Entourage unter anderem 50 Geschäftsleute von Großunternehmen mitgeflogen sind, ist sie eigentlich enttäuschend.

Der Nuklearspezialist New Areva unterzeichnete lediglich ein Memorandum mit seinem chinesischen Partner CNNC, wonach die seit zehn Jahren laufenden Verhandlungen über den Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage für ausgediente Brennstäbe "so schnell wie möglich" abgeschlossen werden sollen. Ziel sei es, 2018 zu unterschreiben und das Projekt dann zu starten. Mit Airbus kam nur ein Memorandum für die Ausweitung der Produktion im Werk Tianjin von vier auf sechs Flugzeuge pro Monat zustande. Gleichzeitig wurde vereinbart, die Zusammenarbeit bei technologischen Innovationen und im Bereich Maschinenbau zu verstärken sowie mehr chinesische Produkte zu beziehen.

Eigentlich wollte Airbus mehr verkaufen. Doch die Order über 100 Flugzeuge im Wert von rund zehn Milliarden US Dollar (8,3 Milliarden Euro), die von französischer Seite vor dem Besuch in Aussicht gestellt wurde, kam nicht zustande - zumindest bislang. Dabei gehören Kaufverträge zum chinesischen Standardprogramm beim Empfang eines wichtigen Staatsoberhauptes. Während seiner Visite in Peking konnte Trump einen Rahmenvertrag zwischen China und Boeing für 300 Flieger im Wert von 37 Milliarden US ...

Den vollständigen Artikel lesen ...