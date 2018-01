Wien - Anders als von US-Präsident Trump und den Republikanern behauptet, wird die Steuerreform in den USA nicht zu einem langfristig höheren Wirtschaftswachstum führen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Im Gegenteil, nach einem kleinen konjunkturellen Strohfeuer in diesem und eventuell noch im nächsten Jahr werde das reale Bruttoinlandsprodukt wohl weniger stark wachsen als im Fall ohne die Steuerreform.

