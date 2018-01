Wien - Bei der in der vergangenen Woche durchgeführten ersten Anleiheauktion des neuen Jahres war eine starke Nachfrage nach drei-, fünf-, und zehnjährigen Laufzeiten zu verzeichnen, wobei 1,5 Mal so viele Benchmark-Anleihen wie ursprünglich geplant verkauft wurden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) im Kommentar zum EUR/HUF (Ungarischer Forint) (ISIN EU0006169864/ WKN 616986).

Den vollständigen Artikel lesen ...