Auf dem Weg zur Serienfertigung kooperiert der Perowskit-Spezialist Oxford Photovoltaics fortan mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin. Das junge Unternehmen will so sein Verständnis von Silizium-Solarzellen erhöhen und den Perowskit-Einsatz in Tandem-Zellen optimieren. Bereits im kommenden Jahr soll die Serienproduktion starten.Oxford Photovoltaics arbeitet künftig mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin zusammen, wie das Start-up am Dienstag mitteilte. Das Unternehmen will so auf dem Weg zur Serienfertigung von Perowskit-Solarzellen das Know-how des Forschungszentrum für Energie-Materialforschung im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...