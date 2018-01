BERLIN (Dow Jones)--Union und SPD wollen bis 2025 einem Bericht zufolge in ganz Deutschland flächendeckend schnelles Internet in Gigabitgeschwindigkeit zur Verfügung stellen. "Wir gehen von einem öffentlichen Finanzierungsbedarf von zehn bis zwölf Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode aus", zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus einem Papier der Arbeitsgruppe "Wirtschaft, Verkehr, Digitalisierung". Die neue Legislaturperiode läuft bis 2021.

Teilweise gegenfinanziert werden soll der Ausbau von Glasfaserleitungen und des rasanten Mobilfunkstandards 5G aus dem Verkauf der Lizenzen für eben jenen Standard. Die Lizenzvergabe solle mit Ausbauauflagen kombiniert werden, um bestehende Funklöcher zu schließen.

Wie das RND weiter schreibt, wollen SPD und CDU die Ausgaben für Straßen, Schienen und Wasserwege mindestens auf dem in den vergangenen vier Jahren hochgefahrenen Niveau halten. Ein Planungs- und Beschleunigungsgesetz soll nach dem Willen der Sondierer außerdem Hindernisse beim zügigen Ausbau der Infrastruktur beseitigen.

Deutschland kommt bei der Versorgung mit schnellem Internet im Vergleich mit anderen Industrieländern nur auf hintere Ränge.

January 09, 2018

