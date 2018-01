Köln/Las Vegas (ots) -



- Livestream ist heute ab 18.00 Uhr verfügbar



Jim Hackett, Präsident und CEO der Ford Motor Company, wird am heutigen Eröffnungstag der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (USA) eine "Keynote" halten. Hacket spricht auf der wichtigsten Tech-Messe der Welt von 9 bis 10 Uhr (= nach deutscher Zeit: 18 bis 19 Uhr) über die Ideen, die Visionen und das Engagement des Konzerns zur Lösung der Mobilitätsprobleme der Menschheit. Es geht in diesem Zusammenhang unter anderem um intelligente Fahrzeuge in einer zunehmend vernetzten Welt sowie um die Frage, wie unsere Straßen für Alle besser funktionieren könnten. Hacket stellt seine Rede unter das Motto: "City of Tomorrow" ("Stadt der Zukunft").



Die vollständige Keynote (Englisch) und ein Link zum Livestream ist heute ab 18.00 Uhr deutscher Zeit über folgenden Link abrufbar: http://ots.de/rIpdM



Einen ersten Eindruck von der "City of Tomorrow" gibt das Vorschau-Video: http://multimedia.ford.com/empchx2/CES_BTS_FINAL.mp4



Außer Jim Hackett sprechen auch weitere hochrangige Ford-Repräsentanten: Marcy Klevorn (Executive Vice President and President of Mobility), Jim Farley (Executive Vice President and President of Global Markets) sowie Don Butler (Executive Director of Connected Vehicle and Services).



Die CES 2018 findet vom 9. bis 12. Januar statt. Dieses Mal präsentieren sich fast 300 Aussteller aus dem Technologie-Bereich, darunter auch die Ford Motor Company.



