Die Internationale Grüne Woche Berlin lädt zum 83. Mal in die Messehallen unter dem Berliner Funkturm ein. Vom 19. bis 28. Januar präsentiert die weltgrößte Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau eine globale Marktübersicht der Nahrungs- und Genussmittel sowie eine Leistungsschau der Landwirtschaft und des Gartenbaus. Das diesjährige Partnerland Bulgarien stellt seine Traditionen und kulinarischen Highlights in der kompletten Halle 10.2 unter dem Motto "Aroma der Sonne" vor.



Zur besseren Orientierung: Die landwirtschaftlich geprägten Ausstellungsbereiche sowie die Blumenhalle mit dem Gartenbau befinden sich im südlichen Teil des Messegeländes. Die deutschen Bundesländer belegen den westlichen Hallenzug rund um den Sommergarten, die internationale Ernährungswirtschaft konzentriert sich hauptsächlich auf den östlichen Hallenzug des Ausstellungsareals.



Hallenbelegung für die Internationale Grüne Woche Berlin 2018



Halle 1.2a Katar, Erlebniswelt Heimtiere - mit Aquarien-/Terrarienschauen, Heim- und Kleintieren



Halle 1.2b Biohalle Bio - Mehr Platz für Leben



Halle 2.2 Blumenhalle Blumenhalle - Motto: "Blumen - 1000 gute Gründe/Quelle der Vielfalt", Gartenfachliches Bühnenprogramm, Verbände des Gartenbaus, WEINWERK - "Präsentation Deutscher Winzer", Rheinland-Pfalz



Halle 3.2 ErlebnisBauernhof ErlebnisBauernhof - "Multimediale Einblicke in die Moderne Landwirtschaft", Messe-Kindergarten MEKI



Halle 4.2 Ländliche Räume Lust aufs Land - Ländliche Entwicklung, Multitalent Holz - mit vielen Attraktionen auch für Kinder, Motto: "Wald bewegt!" Nachwachsende Rohstoffe, Wild, Jagd, Natur - Deutscher Jadgverband mit Erlebnispfad im naturnahen Biotop



Halle 5.2a Nordrhein-Westfalen, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)



Halle 5.2b Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern



Halle 6.2a Belgien, Brasilien, Indien, Libanon, Peru, Spanien, Thailand, Russland



Halle 6.2b Belgien, Iran, Kosovo, Mongolei, Ungarn, USA, Usbekistan Küchen, Küchengeräte



Halle 6.3 Pressezentrum Pressezentrum und Messeleitung



Halle 7.2a Luxemburg, Ukraine



Halle 7.2b Algerien, Belarus, Dänemark, Iran, Kenia, Kolumbien, Neuseeland, Senegal, Spanien, Sri Lanka, Tunesien, USA, Vietnam



Halle 7.2c Armenien, Georgien, Irland, Kanada, Nepal, Portugal



Halle 8.2 Dänemark, Estland, Finnland, Japan, Lettland, Litauen, Kosovo, Norwegen, Schweden, Tschechien



Halle 10.2 Partnerland Bulgarien



Halle 11.1 Haustechnik Alles für Ihr Haus



Halle 11.2 Frankreich, Polen, Ungarn



Halle 12 "Markthalle / Streetfood" Trend Food in Marktatmosphäre (Produkte u.a. aus Südkorea, Madagaskar, Vietnam)



Halle 13 + 14.1 Wein Kulinarium der Weine, Fisch-Informationszentrum (FIZ)



Halle 15.1 Österreich



Halle 16 Kasachstan



Halle 17 Italien, Liechtenstein, Schweiz



Halle 18 Aserbaidschan, Kroatien, Marokko, Niederlande, Slowakei, Slowenien, Spanien, Rumänien, Russland



Halle 19 Eingangshalle Nord Eingangshalle Nord, Hostessendienst



Halle 20 Niedersachsen, Thüringen



Halle 21a Brandenburg



Halle 21b Berlin, Sachsen



Halle 22a Hessen, Schleswig-Holstein, Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie und der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde



Halle 22b Bayern



Halle 23a Sonderschau BMEL Sonderschau des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) "Landwirtschaft in der Mitte der Gesellschaft"



Halle 23b Sachsen-Anhalt



Halle 25 Tierhalle Täglich wechselnde Tiervorführungen in unserer Arena mit Stadionatmosphäre



Wettbewerbe 19.-21.01.2018 ARENA Polo Masters 26.-28.01.2018 HIPPOLOGICA MASTERS



Halle 26 a + b Garten und Lebensart



Halle 26 c HIPPOLOGICA vom 25. - 28. Januar Das Reitsportevent der Internationalen Grünen Woche



Stand: 08.01.2018, Änderungen vorbehalten.



