Telekom-Milliardär Patrick Drahi teilt seinen Konzern Altice. Das profitablere US-Geschäft wird dabei abgespalten. Die Probleme innerhalb des Konglomerats löst der Unternehmer dadurch allerdings nicht.

Spalten, um zu heilen: Der französisch-israelische Kabel- und Telekom-Tycoon Patrick Drahi teilt seinen Konzern Altice auf. Das Amerika-Geschäft wird von den Aktivitäten in Europa und anderswo abgespalten. Altice in Europa größer als in den USA, hat hier aber auch die größeren Probleme.

Diese konzentrieren sich auf das französische Telekom-Unternehmen SFR. Anleger sind verunsichert, weil SFR seit längerer Zeit kontinuierlich Kunden verliert und die Mutter Altice die auf das komplexe Firmengeflecht verteilte sehr hohe Verschuldung von rund 55 Milliarden Euro nicht abbaut. Im vergangenen Jahr verloren Altice-Aktien die Hälfte ihres Wertes. In einer Panikaktion feuerte Drahi seinen Europa-Chef Michel Combes. Der hat mittlerweile ...

