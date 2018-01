Die EU-Kommission will, dass Internetunternehmen stärker gegen Hass im Netz vorgehen. Das solle zunächst freiwillig geschehen. EU-Kommissar King kann sich aber auch verpflichtende Methoden vorstellen.

Im Kampf gegen Hassreden und Volksverhetzung im Internet will die EU-Kommission Online-Plattformen stärker in die Pflicht nehmen. Zu viele Urheber von Anschlägen seien durch illegale Terrorpropaganda im Internet angestachelt worden, teilte EU-Sicherheitskommissar Julian King am Dienstag in Brüssel mit. Er hatte sich zuvor mit Vertretern von Online-Plattformen und sozialen Netzwerken getroffen. Dabei sei über "schnelleres Handeln" diskutiert worden. "Wenn möglich auf freiwilliger Basis. Falls nötig, werden wir aber weitere Schritte in den Blick ...

