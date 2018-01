Blendfreies, in der Helligkeit regelbares Licht mit konstanter Lichtfarbe beleuchtet normgerecht die Arbeitsfläche. Zugleich hellt indirektes Licht die Raumdecke auf und taucht das ganze Büro in eine unaufdringliche, atmosphärische Lichtstimmung: Vormittags beispielsweise in einen frischen, aktivierenden Tageslichtton und abends in sanftes Warmweiß, um den biologischen Rhythmus der Büronutzer möglichst wenig zu stören.

All das lässt sich mit einem Leuchtentyp in Form eines schlanken, abgependelten Aluminiumprofils realisieren: Den neuen Compar Pendelleuchten von Erco. Mit ihrem Leuchtenkörper im puristischen Design eignen sie sich gut für die Architekturbeleuchtung zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden und anspruchsvollen Büros. Jede Leuchte enthält zwei direkt abstrahlende, lineare Lichttechnik-Module mit je 6 LEDs sowie bei den Direkt/Indirekt-Varianten zusätzliche, diffus und weichgezeichnet abstrahlende LED-Einheiten auf der Oberseite des Profils.

